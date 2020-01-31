Названы лучшие продукты для очищения организма от токсинов в это время года

По мнению специалистов, в это время года следует увеличить потребление дренирующих и мочегонных продуктов – чаще есть сельдерей, кабачки, лук, укроп, гранат, ананас. Они эффективно очищают организм от скопившихся токсинов, сообщает испанское издание La Gaceta.Специалист по питанию и фармацевтике Нел Берланг посоветовал в публикации журнала придерживаться рациона, обеспечивающего эффект детоксикации организма.«Важно исключить продукты глубокой обработки, не потреблять сахар или насыщенные жиры, увеличить потребление клетчатки из природных источников – фруктов, овощей, которые должны занимать большую часть нашей тарелки. Отказ от алкоголя, употребление большого количества воды и увеличение физических упражнений также способствуют очищению тела от потенциально опасных веществ», - сказал он.Ученый пояснил, что в это время года организм особенно изнурен дефицитом солнечного света и плохой погодой, слишком калорийным питанием, которому недостает полезных веществ. Поэтому необходимо употреблять больше продуктов дренирующих и мочегонных, которые помогают выводить токсины.Эксперт назвал лучшие продукты с таким очищающим свойством.Артишоки и сельдерей. Обладают высоким содержанием клетчатки, улучшают пищеварение и состояние кишечной микрофлоры, помогая телу активнее избавляться от всего ненужного.Баклажаны, артишоки, редис. Являются продуктами с выраженным желчегонным действием, что усиливает процессы пищеварения.Спаржа. Этот низкокалорийный продукт обладает выраженным мочегонным эффектом, помогая избавляться от лишней жидкости, вымывающей токсины из организма.Лук-порей, лук, кресс-салат, фенхель тоже очищают ткани организма от излишков водыЦуккини. Его потребление увеличивает выработку кишечником полезной слизи, позволяя тракту интенсивнее и мягче очищаться от переваренных масс.Расторопша. Способствует правильному функционированию пищеварительной системы, детоксу печени.«Содержащая антиоксиданты цветная капуста. Гранат и ананас как особенно мочегонные средства. Киви, яблоко, клубника. Все эти продукты также содействуют очищению организма от токсинов в это время года», - добавил специалист.