Клуб долголетия: советы для тех, кто хочет жить долго

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Совет №1: заводите друзейДоказано, что друзья – залог долголетия. Чем больше у человека социальных связей, тем лучше для продолжительности его жизни. Исследования учёных из Университета Бригама показало, что самочувствие тех, кто одинок, хуже, чем у тех, кто окружён близкими и друзьями.Совет №2: не ешьте многоКалорийность рациона напрямую влияет на возможность дожить до 100 лет. Если ограничивать себя в еде, не переедать, то долголетие вполне вероятно. Это заявлено учёными из Корнеллского университета, которые доказали, что при снижении калорийности рациона продолжительность жизни увеличивается на срок до 50%. Но помните, что рацион не может быть ниже 1200-1300 калорий ежедневно.Совет №3: ешьте орехи каждый деньОрехи должны стать смыслом вашей жизни, если хотите жить долго. Они богаты питательными компонентами, например, антиоксидантами, витаминами, минералами. Всё это позитивно сказывается на самочувствии и работе всего организма. Исследование, результаты которого опубликовали в BMC Med, показало, что три порции орехов могут снизить вероятность преждевременной смерти на 39%.Совет №4: откажитесь от вредных привычекАлкоголь и сигареты только укорачивают жизнь. Это известно давно и всем. Так что, меньше (а лучшее вообще не стоит) курите и употребляйте спиртного.Совет №5: задумайтесь о вегетарианствеНаучная работа показала, что диета с высоким содержанием растительной пищи и низким потреблением животной еды снижает риск преждевременной смерти на 12-15%. Также уменьшается вероятность летального исхода от сердечно-сосудистых, онкологических, почечных и гормональных заболеваний на 29-52%.Совет №6: практикуйте дневной сонА знаете ли вы, что на долголетие очень даже влияет дневной сон? Люди, которые любят подремать в течение дня, на 37% реже умирают от болезней сердца, а значит, живут дольше.Совет №7: двигайтесьДвижение, как известно, — это жизнь. Так что следует выполнять физические упражнения каждый день, хотя бы по 15 минут. Зарядка вполне подойдёт для такой активности и, следовательно, долголетия.Совет №8: будьте счастливыЛюди, живущие без стрессов, в гармонии и счастье, живут дольше. Это удивительно, но у счастливых людей риск ранней смерти на 3,7% меньше. А если прибавить все вышеназванные советы, которые помогут жить долго, то вы, получается, будете не только счастливым человеком, но и долгожителем!