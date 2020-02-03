Хронический холецистит может обойтись без камней

Для многих людей словосочетание хронический холецистит означает наличие камней в желчном пузыре. Между тем эта болезнь нередко проходит без них и требует специфической терапии.Холецистит без камней в хронической форме часто сопровождается обострениями, после которых следует ремиссия или затишье. Когда болезнь напоминает о себе, она вызывает боль в районе ребер справа, нередко также провоцируя тошноту и рвоту. Иногда болезненные ощущения можно ощутить в пояснице, левой части тела и даже в подложечной области. У многих жертв хронического холецистита отмечаются запоры. Они проходят через особое исследование под названием контрастная холецистография, позволяющее в деталях разглядеть желчный пузырь, оценить работу печени и желчевыводящих путей. В диагностике помогает УЗИ и другие современные методы сканирования нашего организма.Быстро справиться с хроническим холециститом нельзя, это сложная болезнь, и необходимо к ней приспосабливаться. В первую очередь, уделять внимание питанию и физическим нагрузкам. В пищу нужно употреблять меньше продуктов, способствующих избыточной работе желчного пузыря. А вот с тренировками все сложнее - обязательно получите консультации врача. Дело в том, что если ваша болезнь характеризуется застоем желчи, то доктор, скорей всего, посоветует больше двигаться и практиковать другие нагрузки. Но при спастических сокращениях желчного пузыря пациентам, напротив, советуют на несколько недель воздержаться от излишних нагрузок и передвижений, чтобы избежать обострений.При втором варианте болезни ешьте меньше жиров, вызывающих сокращения желчного пузыря и его спазмы. Если же в желчном пузыре застаивается желчь, старайтесь употреблять меньше углеводов, принимать пищу 5-6 раз в день строго по часам и небольшими порциями. Кстати, при этой болезни врачи часть рекомендуют есть на ночь. Конечно, немного - стакан молока или кефира. Избегайте острой пищи, приправ, всего жирного и жареного, копченостей и алкоголя.