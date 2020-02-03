Как использовать прессованный чеснок для предотвращения потери зрения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Очень часто с возрастом наше зрение ухудшается. Хотя у каждого из нас этот процесс может протекать по-своему, большой процент людей начинает испытывать проблемы со зрением, обусловленные возрастными изменениями. И мало кто знает, что чеснок способен избавить нас от этих неприятностей.Сложность заключается в том, что многие люди не придают значения этой проблеме до тех пор, пока она не заходит слишком далеко, а её последствия становятся практически необратимыми.Именно поэтому медицинские специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни и внимательно относиться к своему питанию.Наши глаза нуждаются в жирных кислотах, витаминах и антиоксидантах. Только в этом случае мы можем защитить себя от глазных болезней и потери зрения.Поэтому мы рекомендуем вам пересмотреть свои пищевые привычки и включить в свой рацион больше полезных для зрения продуктов.Так, ежедневное употребление прессованного чеснока является отличной профилактикой возрастной макулярной дегенерации. В некоторых случаях чеснок даже способствует регенерации повреждённых тканей.Это объясняется высоким содержанием в чесноке серы и минералов, которые защищают глазные мембраны.Что такое возрастная макулярная дегенерация?Возрастная макулярная дегенерация — процесс, который характеризуется постепенной потерей центрального и бокового зрения, в результате чего нарушается способность глаза различать небольшие детали и читать.Хотя чаще всего эта проблема затрагивает людей после 60 лет, иногда заболевание возникает у более молодых людей.Это случается, когда макула — небольшой участок сетчатки — разрушается или оказывается повреждена. Иногда разрушение сетчатки является результатом возрастных изменений в организме человека, но также оно может быть спровоцировано вредными привычками и заболеваниями.В результате человек начинает видеть окружающий мир расплывчатым, возникают тёмные пятна и нарушения центрального зрения. В некоторых случаях развивается стойкая потеря центрального зрения.Как может помочь чеснок при возрастной макулярной дегенерации?Благодаря высокому содержанию питательных веществ чеснок считается одним из самых популярных продуктов для заботы о зрении.Чеснок отличается высоким содержанием серы, селена и витаминов. Все эти вещества способны помочь пациентам, борясь с симптомами возрастной макулярной дегенерации.Также чеснок является мощным антиоксидантом и хорошо известен своими противовоспалительными свойствами. Это предохраняет глазные клетки от вреда, наносимого свободными радикалами.С другой стороны, чеснок помогает бороться с гипертонией и способствует снижению уровня холестерина в крови — нарушениями, которые оказывают непосредственное влияние на глазные заболевания и потерю зрения.Артериальное давление и заболевания глазЛюди с повышенным артериальным давлением больше других рискуют столкнуться с глазными заболеваниями.Дело в том, что в этом случае нарушается кровоснабжение глаз, что негативным образом влияет на состояние сетчатки.Для нормальной работы сетчатка нуждается в определённом количестве кислорода, которое снижается в результате нарушения кровоснабжения глаз.Чеснок позволяет восстановить кровоснабжение глаз и стабилизирует систолическое давление.Здоровье глаз и холестеринИзбыток холестерина в крови не только увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но и способствует появлению жировых отложений на сетчатке.В результате этого наше зрение начинает ухудшаться, что в будущем может закончиться полной потерей зрения.Содержащиеся в чесноке производные серы и антиоксиданты препятствуют синтезу «плохого» холестерина.Как приготовить прессованный чеснок для заботы о зрении?Для приготовления прессованного чеснока вам понадобится чесночный пресс, напоминающий собой небольшое сито с маленькими отверстиями. Когда мы зажимаем в прессе зубчик чеснока, у нас получается густая чесночная паста.Если у вас дома нет пресса для чеснока, можете измельчить его в ступке или мелко нарезать.УпотреблениеДля того, чтобы чеснок принёс пользу организму, рекомендуется ежедневно съедать по 1-2 зубчику.Не забывайте, что чеснок при этом должен быть сырым. При тепловой обработке он теряет до 90% своих полезных средств.При желании можно употреблять чеснок с небольшим количеством лимонного сока или оливкового масла.