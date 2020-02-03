Какие фрукты лучше съесть, когда хочется сладкого

Если хочется сладкого, лучше съесть фрукт, чем пирожное. Тягу к сахару хорошо помогают унять сливы, киви, авокадо, апельсины.Употребление большого количества сахара и готовых сладостей может иметь много негативных последствий для здоровья – увеличение веса, высокий уровень сахара в крови и его колебания, возможные сердечно-сосудистые заболевания. Когда хочется сладкого, лучше предпочесть как можно более здоровые альтернативы. Говоря о фруктах, эксперты выделяют в первую очередь плоды с наименьшей концентрацией природных сахаров и богатые клетчаткой, витаминами, минералами, сообщает портал the Health Site.Сливы: достаточно сладкие, чтобы удовлетворить тягу к сахару. Другие преимущества – высокий уровень антиоксидантов, поддерживающих стабильное содержание глюкозы в крови, улучшающих пищеварение.Арбуз: отличается низкой долей сахара, обеспечивает железом. Бонус употребления арбуза - его мочегонные свойства, помогающие от отеков.Апельсины: также имеют мало сахара в составе, но зато в них много витамина С. Когда хочется сладкого, лучше съесть цельный фрукт, чем выпить сок – в плодах больше клетчатки.Киви: сладкие, но с низким содержанием сахара. Плоды изобилуют витамином С, улучшающим иммунную систему.Авокадо: почти не содержат сахара, но полны хороших жиров для поддержания сердца и стабилизации уровня холестерина.