Как побороть зимнюю усталость? 4 простых совета

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В конце зимы и начале весны люди чувствуют усталость, нехватку энергии и слабость. Эти советы помогут справится с отсутствием энергии.Любой повод для солнечного светаВ зимние месяцы из-за недостатка света организм вырабатывает больше гормона сна мелатонина, чем летом. Используйте любую возможность, чтобы впитать дневной свет, потому что это препятствует выработке мелатонина. Гуляйте в обеденный перерыв, а на выходных отправляйтесь в парк.Свежий воздух снабжает клетки кислородом - это дает заряд энергии. "Кислородный душ" у окна тоже хорош: откройте окно, вдохните и выдохните пять раз.Двигайтесь"Используйте все доступные возможности для активности: это способствует притоку крови к телу и мозгу и будит вас. Спорт зал, домашняя йога подходят", - пишет издание Focus.Отрегулируйте диетуПравило номер один: ешьте в меньших количествах, не набивайте желудок - это приводит к сонливости. Правило номер два: салаты, овощи и белковые продукты должны быть в меню как можно чаще. Легкая диета обеспечивает питательные вещества и энергию без долгого переваривания.Витамины группы В (цельнозерновой хлеб, морская рыба, зеленые овощи) укрепляют нервы, а витамин С (искать в ягодах, красном перце, цитрусовых) поддерживают иммунную систему - они особенно важны в этот период. Вы должны пить 1,5-2 литра воды или несладкого чая (каркаде, ромашка, фенхель или т.д.) в день.Социальная жизньНравится подолгу валятся в постели? Парадоксально, но это увеличивает усталость. Встречайтесь с друзьями и строите планы, заставляющие выйти из дома.Если усталость слишком велика, допускается небольшой сон не более 20 минут. Иначе вы "провалитесь" в сон, закружится голова, наступит двойная усталость.