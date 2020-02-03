5 успокаивающих чаев, которые могут побороть симптомы простуды

Неважно, простуда у вас или грипп, в период болезни все врачи советуют пить как можно больше жидкости. Простая вода и травяные чаи — идеальный вариант. Вот 5 видов чая, которые помогут вам чувствовать себя лучше.МятаНесколько глотков мятного чая помогут вам почувствовать себя лучше. Ментол в листьях мяты перечной может оказать небольшое обезболивающее действие на горло, подавляя кашель (именно поэтому мята встречается во многих средствах от кашля). Кроме того, ученые из Министерства сельского хозяйства США сообщают, что при тестировании в лаборатории было обнаружено, что мята обладает значительной антимикробной и противовирусной активностью.РомашкаСушеные цветы ромашки веками использовались для того, чтобы помочь уснуть — флавоноиды из растения оказывают успокаивающее действие. Поскольку выспаться — важная часть миссии по восстановлению во время простуды, ромашка — отличный выбор. Есть также некоторые доказательства того, что чай с ромашкой действует как противовоспалительное средство.ЭхинацеяЭхинацея происходит из пурпурного цветка, найденного в Северной Америке — она использовалась местными племенами в качестве лекарства. Исследования показали, что прием эхинацеи в качестве добавки может снизить ваши шансы на простуду до 58% и сократить продолжительность простуды более чем на один день.Имбирь«Имбирный чай хорошо успокаивает горло — биоактивные ингредиенты в нем действуют как противовоспалительные и могут также подавлять микроорганизмы. И если у вас простуда с расстройством желудка, то, как известно, имбирь снимает тошноту», — пишет издание Good House Keeping.БузинаКак и другие маленькие темные ягоды, бузина наполнена полезными для здоровья антиоксидантами: по содержанию полифенолов она стоит выше, чем клюква и черника. Исследования сиропов и экстрактов бузины показали, что они могут уменьшить продолжительность и тяжесть симптомов простуды и гриппа.