Витамины, куркумин, кофе и другие средства профилактики диабета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диабет 2 типа является опасным для жизни заболеванием, но его можно в значительной степени предотвратить путем изменения образа жизни. На конференции Nutrition 2019, состоявшейся в Балтиморе (США), было представлено несколько интересных исследований, которые показывают, насколько то, что мы едим, может так или иначе повлиять на риски заболеть диабетом.Овощи и цельное зерноДолгосрочное исследование, в котором приняли участие около 3000 человек, показало, что у людей, которые потребляли в течение двух десятилетий количество таких продуктов, как овощи, цельное зерно, фрукты, растительные масла и орехи, риск заболевания диабетом 2 типа был на 60% ниже, чем у тех, кто ел мало растительной пищи.Витамины группы ВДругое исследование показало, что люди, которые потребляют больше витаминов В2 и В6, также имеют более низкий риск развития диабета 2 типа, и не имеет значения, получают ли они эти витамины из пищи или из пищевых добавок. В этом исследовании приняли участие более 200 000 человек.Порядок потребления«Между тем, другое исследование показало, что снижения уровня сахара в крови, возникающего после еды, можно добиться, просто изменив порядок продуктов. Например, потребление риса вначале и последующее употребление с овощами и мясом приводило к значительно более высокому уровню сахара в крови после еды, чем употребление одинаковых продуктов в противоположном порядке», — пишет издание Health.News.Гены и кофеОпределенные продукты могут быть особенно эффективными для снижения риска диабета 2 типа, если у вас есть определенный вариант гена. В исследовании, в котором участвовало более 4000 корейцев, было обнаружено, что у тех, кто выпивал по меньшей мере чашку черного кофе в день, риск развития либо преддиабета, либо диабета 2 типа ниже, чем у людей, которые не пили кофе. Этот сниженный риск употребления кофе был только у тех, у кого была генетическая изменчивость, известная как rs2074356. Этот эксперимент иллюстрирует, насколько мощным может быть взаимодействие между генами и продуктами питания.КуркуминКуркумин помогает предотвратить развитие диабета 2 типа у людей с преддиабетом. Исследование с участием 240 человек показало, что после девяти месяцев у 16,4% людей с предиабетом в группе плацебо развился диабет 2 типа, в то время как ни у кого в группе, принимающей 250 мг куркумина, диабета не было.