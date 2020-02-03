Простые продукты, которые полезно есть для снижения уровня холестерина

Снижение высокого уровня холестерина необходимо для защиты от болезней сосудов и сердца. Чтобы достичь этого, полезно есть простые, минимально обработанные продукты – шоколад, овсянку, картофель, помидоры и другие.Холестерин - воскообразное вещество, содержащееся в крови, - делится условно на «хороший» (ЛПВП, липопротеины высокой плотности) и «плохой» (ЛПНП, липопротеины низкой плотности). Высокий уровень последнего засоряет артерии жировыми бляшками, провоцируя состояние атеросклероза, фактически разрушающего кровеносные сосуды, вызывающего развитие сердечного приступа, инсульта.Снижению уровня холестерина способствует употребление здоровых продуктов, пишет Goodhouse. Многие из них – простые и доступные.Темный шоколад. Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации в 2017 году, показало, что темный шоколад полезно есть для улучшения липидного профиля крови. В нем должно быть минимум 75% какао.Картошка. Бывает ли более простой продукт? Для снижения холестерина полезно есть запеченный картофель – он дает телу больше полезного для сердца калия, чем бананы. Минерал важен для нормализации кровяного давления, снижения риска инсульта, инфаркта и ассоциированных заболеваний.Помидоры. Также насыщены калием. Кроме того, содержат ликопен - антиоксидантное соединение, которое может понижать уровень «плохого» холестерина ЛПНП.Тунец. Американская ассоциация кардиологов констатирует: две порции тунца в неделю могут помочь замедлить рост налета в артериях. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, также способны снижать уровень триглицеридов, еще один фактор повышенного риска кардиологических патологий.Яблоки. Наука подтверждает: регулярное употребление яблок может снизить общий уровень холестерина. Данный эффект обеспечивается действием фенольных соединений растительного продукта, способствующих здоровой клеточной функции и правильному кровотоку.Овес. Британский журнал Nutrition информирует: простой овес содержит тип растворимой клетчатки бета-глюкан, ее действие связано с понижением уровня холестерина ЛПНП. Вещество помогает абсорбировать избыточный насыщенный жир в желудочно-кишечном тракте и удалить его до попадания в кровоток.Гречка, ячмень. Простые крупы богаты клетчаткой, обеспечивающей снижение холестерина, как и овес.Чечевица. Бобовые в целомполезно есть для снижения уровня высокого холестерина. Они насыщены растительным белком и клетчаткой, обладают антиоксидантами, минералами, витаминами, защищающими сосуды от образования жирового налета на стенках.Грецкие орехи. Продукт сложно назвать простым и дешевым, но исследования показывают: всего одна порция в неделю дает эффект снижения риска сосудистых проблем почти на 20%.Семена льна. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять их для улучшения состояния сосудистой системы. Семена содержат фитостеролы – природные субстанции, снижающие уровень холестерина ЛПНП.Кукурузное масло. Источник стеринов, уменьшающих количество насыщенного жира, которое повышает уровень поглощаемого телом холестерина.Сардины. Отличаются очень высокой концентрацией омега-3. Кроме того, содержат меньше ртути, чем другая жирная рыба и широко доступны в консервированной форме (приобретать следует в собственном соку, не в масле).