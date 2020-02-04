15 растений, которые оптимизируют работу щитовидной железы

Статистика свидетельствует, что нарушение функций щитовидной железы наблюдается у более чем полмиллиарда людей на планете. Патологии указанного органа приводят к сложным нарушениям обмена веществ, прогрессированию сердечно-сосудистых проблем, заболеваниям репродуктивной и нервной системы. Наряду с основной терапией положительный эффект дают лекарственные растения. А если больной плохо переносит средства с содержанием йода (I), фитолечение нередко выступает реальным решением проблемы со здоровьем.Гиперфункция щитовидки, предполагающая выброс чрезмерного количества гормонов, провоцирует симптомы нервного расстройства: тревожность, сердцебиение, потоотделение, нарушение сна.Щитовидка – нежный и ранимый орган, она «реагирует» на плохое настроение.Травы и рецепты, эффективные при патологиях щитовидной железыНервное возбуждение эффективно снимают следующие лекарственные травы: валериана, синюха лазоревая, синеголовник, змееголовник, вереск, адонис, иссоп, боярышник. Сюда же можно отнести календулу, душицу, девясил, липу, мяту, тысячелистник, ромашку, укроп, хмель, чабрец, шалфей, шиповник. Указанные природные средства принимают в виде настоев и чая в произвольных комбинациях в пропорции 1 ст. ложка травяного состава на 1 стакан кипятка.При лечении тиреотоксикоза необходимо параллельно укреплять иммунную защиту. В этом случае рекомендован сок лимона — 1 ч. ложка два раза в день, утром на голодный желудок и перед отходом ко сну.Еще один рецепт: смешать 1 ч. ложку яблочного уксуса, 1 ч. ложку мёда в стакане воды с введением 1 капли раствора Люголя. Пить 1 раз в день после приема пищи.Непременное условие: соблюдение режима дня, гимнастика утром. Не злоупотреблять мясом, а вводить в рацион растительную пищу, которая оптимизирует функции нервной системы и щитовидки.Позитивный эффект дает настойка из листа комнатной герани. Рецепт приготовления: листья плотно уложить в стеклянную емкость и залить водкой. Настаивать 1 месяц в темном месте. Принимать данную настойку по 1 ст. ложки трижды в день. На 1 курс терапии потребуется 1 л настойки.Рекомендуется принимать в продолжение трех недель по 3 капли йода на 1/2 молока. Далее необходимо сделать паузу на 1-2 недели и после этого продолжить терапию, которая назначается и при дефицитном, и избыточном уровне йода (I) в щитовидке.Можно принимать в минимальных дозировках противоопухолевые яды растительного происхождения: болиголов, аконит, мухомор, каждые 3 недели, чередуя приём указанных средств один за другим.Хорошие рекомендации при терапии щитовидки имеет чистотел. Указанную траву с цветами и стручками необходимо настаивать на 70%-ном спирте 2 недели. Принимать настой следует в утреннее время на голодный желудок, начиная с 3 капель, прибавляя с каждым последующим днем 2 капли, доведя за неделю дозировку до 16 капель. После приема средства в течение 1 месяца нужно сделать паузу на 7-10 дней и далее прием продолжить. Лекарство предпочтительно пить с молоком/сывороткой.Комфорт щитовидке подарят боярышник, пустырник, рябина красная, черноплодная рябина, черная смородина, калган, калина, красная свёкла, лук, редька, морковь, морская капуста, чай зеленый.Для эффективной терапии щитовидки необходимы морской воздух и морепродукты. Рецепт: смешать в равных пропорциях отварной рис, морскую капусту, мясо кальмара. Употреблять в немного проваренном и обжаренном виде.В былые времена при зобе пили чай, заваренный из малиновых листьев и веток. В малине присутствуют растительные гормоны, полезные при зобе. Что необходимо помнить! Все травы «работают» медленно, а, значит, применять их следует месяцами и даже годами.Для терапии щитовидки используют нутряной свиной жир. Его можно накладывать в виде компресса на ночь на зону щитовидки. Сверху накрыть целлофаном и повязать шерстяным платком или шарфом. Подобную манипуляцию следует проводить в продолжение месяца и предпочтительно в зимнее время.Состояние щитовидной железы транслирует 7-й шейный позвонок, а, значит, его смещение создает дисфункцию указанного органа. В данной связи рекомендуется делать утреннюю гимнастику для оптимизации состояния позвонков.15 растений для щитовидкиЛимонник китайскийЭто лиана, которая произрастает главным образом на Дальнем Востоке. Все элементы лимонника имеют в составе флавоноиды, антоцианы, катехины, лигнаны и ароматические масла. Ягоды необычайно богаты аскорбиновой кислотой и прочими витаминами. Препараты на основе лимонника имеют ярко выраженный тонизирующий и стимулирующий эффект, повышают давление и иммунную защиту. Указанные средства помогают при слабости, гипотонии (признаках дисфункции щитовидки). В составе ягод отмечен умеренный процент йода (I). Настойки и отвары лимонника полезно принимать при гипотиреозе.Лимонник — мощное терапевтическое средство. Прием препаратов на его основе крайне не рекомендован при нервной возбудимости, гипертонии и острой сердечной недостаточности. Средства не прописывают детям до 12 лет, беременным и женщинам в период лактации.Родиола розовая (золотой корень)Корневища растения содержат йод (I) и биоактивные соединения. Это известный адаптоген, имеет противовоспалительное и противоопухолевое действие. Прописывается (в форме экстракта/спиртовой настойки) для снятия симптомов гипотиреоза и оптимизации работы щитовидки.Список противопоказаний аналогичен таковом при терапии лимонником.Ашваганда (индийский женьшень)Препараты из указанного растения прочно обосновались в аюрведической медицине. Корни ашваганды включают в своем составе комплекс антиоксидантов, благотворно действующих на иммунную систему, нормализующих функции эндокринных желез и минимизирующих последствия стрессов.Реймания клейкая (китайская)Корнеклубни указанного растения применяются для изготовления настоев и экстрактов. Препараты имеют противовоспалительный эффект, оптимизируют синтез гормонов щитовидки и коры надпочечников, снижают содержание сахара в крови, оптимизируют функции сердца.СолодкаКорень солодки имеет в составе комбинацию биофлавоноидов и сапонинов, которые оптимизируют синтез кортизола, благотворно влияющего на состояние лиц с диагнозом гипотиреоз.Бакопа каролинскаяЕжедневный прием экстракта этой водоросли помогает на 40% увеличить синтез гормонов щитовидки.ЛаминарияБлагодаря высокому проценту йода (I) в составе ламинария применяется при терапии недугов, связанных с патологиями щитовидки. Особенно эффективен продукт на начальных этапах гипотиреоза.Однако ламинария аккумулирует в своих листьях токсины (и именно — соединения тяжелых металлов), а определенные акватории океана, где она обитает, экологически неблагополучны. Поэтому растительное сырье из упомянутых районов принесет не только пользу, но и вред.Черный орехПродукт содержит большой перечень витаминов, полиненасыщенных жирных кислот, минералов и биоактивных соединений. Благодаря присутствию в составе вещества юглона выступает ценным источником йода (I).Имеет противовоспалительное, противоопухолевое, заживляющее и тонизирующее действие. Применяется для оптимизации функций органов эндокринной системы.ЭхинацеяПрепараты эхинацеи используются для укрепления иммунной защиты, как противовоспалительное и обезболивающее средство. Настойка данной травы эхинацеи применяется при дисфункциях щитовидки (болезни Грейвса) в качестве дополнения к основной терапии.ЭлеутерококкПрепараты элеутерококка не применяются при терапии эндокринной системы, однако, выступают эффективным средством для минимизации стресса, положительно влияют на нервную систему, усиливают иммунную защиту, «поднимают» жизненный тонус и давление. По этой причине данное растение популярно в лечении проблем щитовидки.КолеусЛистья колеуса имеют в составе высокий процент флавоноидов, которые оказывают стимулирующее влияние на щитовидку. Препараты на основе колеуса помогают при гипотиреозе.БоярышникНастои и отвары плодов указанного кустарника применяются как терапевтические средства при проблемах сердечной деятельности и низком давлении.Препараты боярышника имеют ценные свойства, дающие основания использовать их в целях коррекции гормонального фона. Они могут применяться в терапии и гипо-, и гипертиреоза и могут выступать адекватной альтернативой медикаментам.Мелисса лекарственнаяМелисса – трава, настой и экстракт которой имеет успокаивающее действие. Кроме того, соединения, которые присутствуют в препаратах мелиссы, имеют свойство замедлять синтез гормонов щитовидки. Используется в терапии гипертиреозов.Зюзник виргинскийРастение применяется в гомеопатии при проблемах нервной системы. Имеет в составе комплекс фенольных кислот и воздействует на щитовидку аналогично выше описанной мелиссе. Препараты на основе зюзника тормозят выработку тиреотропного гормона и нивелируют симптомы таки хпроблем как аутоиммунный тиреоидит, болезнь Грейвса и гипертиреозы.Экстракт гуггулаГуггул представляет собой смолистый сок, который выделяет индийское дерево коммифора. Экстракт данного соединения применяется для стимуляции производства гормонов щитовидки и борьбы симптомами гипотиреоза.Применение растительных продуктов требует внимания, потому что лекарственные травы могут спровоцировать аллергию или вступать в реакцию с медикаментозными препаратами. В любом случае имеет смысл обсудить подключение к терапии растительных препаратов со своим доктором.