Уникальный материал убивает опасные бактерии прямо в ране

Китайская академия наук, передает "Новости Mail.RU", создала материал, меняющий цвет при контакте с бактериальной инфекцией, реагируя на специфические вещества, производимые патогенами. Если внедрить его в перевязочный материал вроде бинтов, медики получат настоящую систему мониторинга и лечения инфекций.Повязка будет становиться желтой или зеленой, если в ране размножились бактерии, поддающиеся лечению антибиотиками. В этом случае материал начнет выделять именно тот антибиотик, к которому чувствительны обитающие в ране микроорганизмы. Если же рану заселили устойчивые к антибиотикам бактерии, повязка станет красной.Тогда ученые предлагают облучить ее, и материал начнет выделять активные молекулы кислорода, которые убивают или ослабляют бактерии, делая их более чувствительными к действию антибиотиков. Был проведен эксперимент на грызунах - материал значительно увеличивал скорость заживления ран, в которых были и чувствительные, и устойчивые к антибиотикам бактерии.