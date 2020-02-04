Уникальный материал убивает опасные бактерии прямо в ране
Повязка будет становиться желтой или зеленой, если в ране размножились бактерии, поддающиеся лечению антибиотиками. В этом случае материал начнет выделять именно тот антибиотик, к которому чувствительны обитающие в ране микроорганизмы. Если же рану заселили устойчивые к антибиотикам бактерии, повязка станет красной.
Тогда ученые предлагают облучить ее, и материал начнет выделять активные молекулы кислорода, которые убивают или ослабляют бактерии, делая их более чувствительными к действию антибиотиков. Был проведен эксперимент на грызунах - материал значительно увеличивал скорость заживления ран, в которых были и чувствительные, и устойчивые к антибиотикам бактерии.
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