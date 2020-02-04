Специалисты рассказали, какие овощи могут помочь предотвратить диабет
Как сульфорафан в брокколи помогает диабету
Исследование проведенное на крысах, показало, что соединение сульфорфана уменьшало количество глюкозы, продуцируемой культивируемыми клетками печени, и обращало аномальную экспрессию генов. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine, и проведено Анникой Аксельссон и ее коллегами из Диабетического центра Университета Лунда в Швеции.
Исследование на людях
После исследования на животных, ученые изучили влияние экстракта ростков брокколи на людей у которых диагностирован диабет 2 типа и ожирение. Исследователи вводили экстракт брокколи в порошкообразной форме, который содержал в 100 раз больше сульфорафана, чем в натуральной брокколи.
«Они обнаружили, что люди, которые употребляли экстракт брокколи, показали значительное снижение уровня глюкозы в крови натощак по сравнению с теми, кто его не употреблял. Уровень глюкозы в крови натощак у этих пациентов снизился на 10% по сравнению с другими группами. Их организм смог контролировать уровень глюкозы и снизить выработку глюкозы», — пишет издание Foods For Better Health.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
http://www.neboley.com.ua - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий