Специалисты рассказали, какие овощи могут помочь предотвратить диабет

Зеленые овощи, особенно брокколи, помогают в борьбе с диабетом 2 типа. Сульфорафан, содержащийся в ней, может не только помочь снизить риск диабета 2 типа, но и уменьшить проявления симптомов у тех, кто уже заболел. Поэтому, если вы диабетик, старайтесь съедать порцию брокколи ежедневно.Как сульфорафан в брокколи помогает диабетуИсследование проведенное на крысах, показало, что соединение сульфорфана уменьшало количество глюкозы, продуцируемой культивируемыми клетками печени, и обращало аномальную экспрессию генов. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine, и проведено Анникой Аксельссон и ее коллегами из Диабетического центра Университета Лунда в Швеции.Исследование на людяхПосле исследования на животных, ученые изучили влияние экстракта ростков брокколи на людей у которых диагностирован диабет 2 типа и ожирение. Исследователи вводили экстракт брокколи в порошкообразной форме, который содержал в 100 раз больше сульфорафана, чем в натуральной брокколи.«Они обнаружили, что люди, которые употребляли экстракт брокколи, показали значительное снижение уровня глюкозы в крови натощак по сравнению с теми, кто его не употреблял. Уровень глюкозы в крови натощак у этих пациентов снизился на 10% по сравнению с другими группами. Их организм смог контролировать уровень глюкозы и снизить выработку глюкозы», — пишет издание Foods For Better Health.