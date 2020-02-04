5 плюсов для здоровья от сока лайма

Сок лайма в целом укрепляет самочувствие, но обладает и массой других отдельных преимуществ. К примеру, он поможет удержать вес под контролем.Омолаживает кожу. В соке лайма содержатся антиоксиданты, дезинфектанты и даже антибиотики. Все они помогают омолаживать кожу и защищать её от инфекций.Обеспечивает потерю веса. Лимонная кислота в соке лайма увеличивает скорость метаболизма, помогает сжигать больше калорий и накапливать меньшее количество жира.Сражается с инфекциями. Употребление сока лайма уменьшает риск заражения инфекциями. В этом соке содержатся витамин C и антиоксиданты, усиливающие иммунную систему и помогающие сражаться с вирусами простуды и гриппа.Способствует пищеварению. Флавоноиды в лайме стимулируют выделение пищеварительных соков в желудке. В дополнение к этому, кислота сока помогает слюне расщепляют пищу и тем самым улучшает пищеварение.Сокращает риск болезней сердца. Лайм содержит высокий уровень магния и калия - полезных для сердца компонентов. Калий также положительно воздействует на кровоток, он уменьшает опасность инфарктов и инсультов.