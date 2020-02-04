Рак легких: ученые выявили новые признаки смертельной болезни

Специалисты из Эксетерского университета уверены: кашель и одышку нужно включить в список потенциальных предикторов рака легких, пишет DailyMail.Злокачественные опухоли легких — один из наиболее распространенных и опасных видов онкологии. По оценкам ВОЗ, в 2018 году заболевание унесло более двух миллионов жизней во всем мире. Предрасполагающие факторы: курение, экология.В ходе исследования эксперты сконцентрировались на наиболее часто встречающихся симптомах недуга. Средний возраст онкобольных — 72 года. На протяжении семнадцати лет анализировались данные по их здоровью.Оказалось, самыми распространенными жалобами среди пациентов с онкологией стали кашель и одышка. Исследователи также заметили, что значительно сократилось число пациентов, сообщивших о первом симптоме — кашле с кровью, ранее считавшимся основным признаком рака легких. Кроме того, пациенты реже жаловались на боль в груди и усталость.Исследователи подчеркивают: у большинства людей, которые жалуются на кашель и одышку, не выявится рак легких, но при их появлении следует проконсультироваться с врачом. Только своевременная диагностика и последующее лечение могут спасти жизнь.