Элементарные правила гигиены, для жизни без глистов

Каждый день, не подозревая того, мы имеем дело с источниками заражения гельминтами. Чтобы обезопасить себя от их вторжения, нужно соблюдать элементарные правила гигиены: мыть руки с мылом после посещения туалета и перед едой.Поверхность принесенных с рынка или магазина овощей, фруктов, ягод может изобиловать личинками аскарид, поэтому необходимо тщательно промывать все овощи и фрукты под проточной водой. Для надежности полезно облить их кипящей водой, от которой личинки моментально гибнут. К сожалению, не для всех ягод такая термическая обработка приемлема, поскольку может испортиться их внешний вид. Мойте ягоды прохладной проточной водой, но наиболее тщательно.Чтобы избежать заражения гельминтами при употреблении зелени, нужно предварительно поместить пучки зелени в кастрюлю с соленой водой и хорошо их там поболтать, чтобы личинки аскарид перешли с зелени в воду. После этого зелень следует тщательно промыть проточной водой и обдать кипятком.Мухи — наиболее активные переносчики аскарид, поэтому их необходимо уничтожать, защищать от них продукты питания, постельное белье, одежду. Ни в коем случае не убивайте мух руками или механическими приспособлениями. Таким способом вы заразите яйцами аскарид свое помещение и воздух. Пользуйтесь лентами-липучками и емкостями с жидкостями, убивающими насекомых.Нельзя купаться в загрязненных водоемах. Ни в коем случае нельзя допускать попадания воды из такого водоема в ротовую полость. Тем более не следует проглатывать воду. Для яиц аскарид это прекраснейшая возможность проникнуть внутрь организма человека.Запрещено удобрять огороды и сады необезвреженными фекалиями.Если глисты обнаружены у одного из членов семьи, во избежание формирования очага инфицирования необходимо пролечить всех.Правила жизни без глистов1. Никогда и нигде не пейте сырую воду из открытых водоемов! Не полощите зубы водой из-под крана. Не протирайте водопроводной водой контактные линзы.2. Чаще проводите уборку в доме, ведь грязь – лучший друг паразитов. Особое внимание уделяйте туалету. Не забывайте дезинфицировать стульчак – там могут гнездиться яйца остриц.3. Соблюдайте гигиену на кухне. Поскольку паразиты очень часто проникают в наш организм через пищу, важно не жалеть времени и сил на то, чтобы очистить пищевые продукты от грязи. Овощи и фрукты надо тщательно мыть, при необходимости использовать щетку.4. Очень сложно хорошо вымыть зелень. Можно, конечно, обдать ее кипятком, но тогда она теряет товарный вид, витамины от кипятка разрушаются. Простой способ – положить зелень в миску с хорошо подсоленной водой, а через 15 мин аккуратно вынуть. Яйца паразитов окажутся на дне миски.5. Тщательно отмывайте все корнеплоды щеткой. После их очистки обдавайте кипятком. Всю зелень, овощи и фрукты, подаваемые сырыми, также старайтесь чистить и обдавать кипятком.6. Мойте руки после прикосновения к сырому мясу, рыбе и морепродуктам. Используйте разные доски для разделки мяса, рыбы и овощей. Тщательно мойте кухонные принадлежности после разрезания мяса или рыбы.7. Самый обычный холодильник может быть рассадником паразитов. Тщательно следите, чтобы в холодильнике не стояли испорченные продукты. Все полуфабрикаты храните в закрытых коробках, пакетах, банках. Холодильник следует регулярно мыть изнутри с использованием дезинфицирующих средств.8. Не пейте молока, употребляйте вместо него кисломолочные продукты. Молоко – питательная среда для гельминтов для всех людей старше трех лет.9. Не употребляйте в пищу мясо, рыбу и морепродукты, не прошедшие должной кулинарной обработки. Трижды подумайте, перед тем как соблазниться японской кухней, предлагающей вам суши из сырой рыбы, или европейской кухней с ее классическим блюдом – бифштексом с кровью.10. Помните, что хорошая вобла – это отлично просоленная вобла, а хорошая икра – только та, что изготовлена на лицензированном предприятии. Не экономьте на них, эти продукты крайне опасны!11. Никогда не употребляйте в пищу мясо диких животных. Покупную свинину или говядину варите три часа, и только после этого употребляйте в пищу. Шашлыки готовьте только из мяса травоядных животных.12. Если вас угощают неизвестным мясом – не ешьте его до тех пор, пока не убедитесь, что животное – травоядное.13. Икру окуневую, щучью и красную нельзя есть в свежесоленом виде. От красной икры в банках заразиться нельзя, потому что она давно и хорошо просолена и полна консервантов.14. Соблюдайте осторожность при посещении общественной бани, сауны, спортзала с душем и бассейна. Необходимо иметь банные тапочки и обязательно подкладывать полотенце, прежде чем сесть на скамейку.15. Приучайте детей всегда мыть руки с мылом после контакта с домашними животными. Обязательно обследуйте на наличие паразитов вашего четвероногого друга не реже двух раз в год. Лучше применять комплексные препараты, чтобы избавиться от всех паразитов разом. Не выгуливайте своих собак во дворах и на детских площадках – помните, что там играют дети!16. Если вы беременны или собираетесь забеременеть, вам необходимо сдать анализы на токсоплазмоз. Это серьезная инфекция, переносчиками которой бывают кошки. Старайтесь не касаться кошачьей посуды и поручите кому-нибудь другому уборку кошачьего туалета. В крайнем случае, надевайте резиновые перчатки.17. Вы должны быть уверены, что ваш сексуальный партнер не инфицирован паразитами. Вам необходимо проверяться одновременно, чтобы исключить возможность повторной инфекции. Если вы не имеете постоянного партнера, то обязательно используйте презерватив при сексуальных контактах и воздержитесь от орального секса.18. За границей в жарких странах не пейте и не ешьте «блюд национальной кухни» – вообще ничего не ешьте вне отеля. Специально узнайте о безопасных местах для купания. Перед отъездом заранее поинтересуйтесь мерами паразитарной безопасности.19. Применение репеллентов для отпугивания разных комаров, мошек и прочей летающей и кровососущей гадости – необходимое условие полноценного отдыха. Обычные комары могут наградить не только малярией, но и множеством других болезней.20. Если вы часто путешествуете или участвуете в туристских походах, вам стоит проходить полное обследование на наличие паразитов по крайней мере дважды в год.21. Дважды в год проводите профилактический курс дегельминтизации.Правила здорового образа жизни- Откажитесь от вредных привычек, бросьте курить, не злоупотребляйте алкоголем и тонизирующими напитками, такими как кофе и крепкий чай. Помните, что, ослабляя свой организм табаком, алкоголем и кофеином, вы тем самым открываете дорогу вредным микроорганизмам и червям-гельминтам.- Придерживайтесь правильной системы питания. Старайтесь избегать продуктов, перегружающих иммунную систему. Не забывайте следить за сроком годности купленных вами продуктов и за правильными условиями хранения приготовленной еды. Отдавайте предпочтение растительной пище, богатой витаминами, – она поможет вашему организму бороться с паразитами.- Соблюдайте режим дня, старайтесь спать не меньше 8 ч за ночь. Постарайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.Ваш организм должен иметь возможность восстановиться. Переутомление и недосыпание – шаг навстречу болезни. Последствия перегрузки могут губительно сказаться на иммунной системе и привести к нарушению работы многих органов. Не злоупотребляйте химическими снотворными препаратами, лучше прибегнуть к помощи народных средств, которые не причинят вреда. Поможет хорошему сну настрой на приятные мысли. Не забывайте проветривать комнату перед сном.- Проводите больше времени на свежем воздухе. Старайтесь выезжать за город или гуляйте в парках.- Не пренебрегайте физическими нагрузками, займитесь каким-нибудь видом спорта.- Закаляйтесь!- Соблюдайте элементарные правила гигиены. Напомним еще раз – они не сложны в исполнении, но совершенно необходимы. Постарайтесь привить соответствующие правила своим детям с самого раннего возраста.- Улыбайтесь, сохраняйте оптимистический настрой. Берегите свои нервы! Избегайте стрессовых ситуаций – длительный стресс влечет за собой выброс особых гормонов, которые угнетают иммунную систему. Чем более вы расстроены и подавлены, тем вы более уязвимы, более беззащитны перед атакой паразитов.