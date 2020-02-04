Грецкие орехи замедляют когнитивные нарушения у пожилых людей

Ежедневное употребление грецких орехов может помочь замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей, которые предрасположены к нему. Группа американских и испанских ученых опубликовала новые данные в American Journal of Clinical Nutrition.Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, которые противодействуют двум важным причинам снижения когнитивных способностей – окислительному стрессу и воспалению.Исследователи случайным образом разделили 636 пожилых людей из Лома Линды (Калифорния, США) и Барселоны на две группы. В течение двух лет участники экспериментальной группы ежедневно ели грецкие орехи, а участники контрольной воздерживались от их употребления.Как показало исследование, введение в рацион грецких орехов почти не оказало влияния на когнитивные способности здоровых пожилых людей.При этом были выявлены положительные изменения у тех участников, которые больше курили и имели более низкие исходные результаты нейропсихологических тестов. Согласно данным магнитно-резонанской томографии головного мозга и последующего анализа, грецкие орехи способны задерживать снижение когнитивных функций в подгруппах с более высоким риском.«Несмотря на незначительный результат, возможны улучшения в долгосрочной перспективе при проведении эксперимента в течение более длительного времени. Дальнейшие исследования, безусловно, оправданы на основании данных, которые мы получили. Особенно это касается уязвимых групп населения, которые смогут извлечь наибольшую выгоду от добавления грецких и других орехов в свой рацион», – рассказала Джоан Сабате (Joan Sabate) из Школы общественного здравоохранения Университета Лома Линда, главный исследователь.