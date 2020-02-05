Россиянам назвали самый вредный алкогольный напиток
Он считает, что пиво надо запретить. Содержащийся в нем алкоголь он назвал наименее вредным компонентом. Остальные составляющие, которые влияют на цвет, вкус и пенность, крайне не полезны для организма.
Врач отметил, что хмель имеет свойства поглощать из земли тяжелые соединения. Среди наиболее опасных из них он выделил кардиотоксичный металл кобальт. В бутылке пива объемом 375 миллилитров содержится его максимально допустимая суточная доза для человека.
«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — добавил собеседник издания.
Наименее опасным спиртным нарколог назвал красное сухое вино. По его словам, в нем много витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.
Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн предостерег россиян от ежедневного употребления вина. По его словам, даже один бокал вина за ужином может привести к алкоголизму.
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