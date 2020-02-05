Названы продукты, защищающие от вирусов и простуды

Каким должно быть питание.

Немецкий врач-диетолог Ева-Мария фон Брух рассказала, что недоедание и неправильное питание, приводящее к избыточному весу, могут привести к ухудшению защитной функции организма, снижению иммунитета.

По ее словам, питание должно быть максимально сбалансированным.

В рацион необходимо включить шесть продуктов, способных защитить от инфекций и бактерий.

Это богатая каротиноидами морковь, картофель, капуста, шпинат, а также рыба, орехи и семена, в которых много витамина Е, цинка, селена и меди.
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