Какие внешние особенности намекают на проблемы со здоровьем

Большинство людей на земле обладают той или иной генетической мутацией. Некоторые из них совершенно безобидны, другие же — серьезный повод обратиться к врачу. Какие внешние особенности говорят о возможных проблемах со здоровьем, расскажет "Рамблер".Появление родинок и веснушек в больших количествахОпасность этих, на первый взгляд, симпатичных пятнышек в том, что за всего за час они россыпью могут возникнуть на теле человека. И, как известно, любое из них может превратиться в злокачественную опухоль. Чтобы обезопасить себя, следует хотя бы раз в год проверять кожу у дерматолога.Неестественная растяжкаГибкость и уж слишком хорошая растяжка отнюдь не всегда признак здорового тела. Подчас такая особенность сигнализирует о генетической мутации, при которой строение и функции соединительной ткани нарушены, что нередко провоцирует вывихи и сколиоз.Глаза-хамелеонВ зависимости от освещения и некоторых других факторов оттенок глаз человека порой может меняться. Но если цвет ваших глаз внезапно стал совершенно отличным от привычного, стоит немедленно показаться врачу. Такое изменение может говорить о серьезных повреждения глаз или мозга.