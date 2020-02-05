Пищевые расстройства связаны с одержимостью тренировками

Пищевые расстройства связаны с зависимостью от физических нагрузок, как показало исследование. В частности, жертвы тех или иных пищевых расстройств чаще проявляют тягу к посещению спортзала.Ученые из Anglia Ruskin University в британском Кембридже проанализировали информацию по более чем 2 100 человек, принявших участие в 9 исследованиях в США, Великобритании, Австралии и Италии. Было установлено, что имеющие пищевые расстройства люди в 3,7 раза более часто сталкивались с зависимостью перед физическими нагрузками, по сравнению с теми, кто этих расстройств не имел. Науке уже давно известно, что пищевые расстройства более часто толкают людей на обсессивно-компульсивное поведение. Нездоровые отношения человека с пищей нередко приводят к увеличению времени, которое человек тратит на физические нагрузки.И вот теперь впервые ученым удалось тщательно просчитать факторы риска. Многие из нас с Нового года принимают решение жить по-другому, выбирая более полезные для здоровья продукты и посещая спортзал. Однако очень важно воздерживаться от так называемых радикальных краш-диет или рационов, полностью исключающих какие-либо группы продуктов вроде белков, жиров или углеводов. Чем более выраженным является пищевое расстройство у человека, тем выше шансы на то, что у него сложатся нездоровые отношения со спортом, а это повлечет негативные последствия, включая расстройства психики и физиологические травмы.Авторы исследования также тщательно призывают тренераов в спортзале обращать внимание на людей, явно имеющих пищевые расстройства, чтобы они не перебарщивали со своими тренировками. Среди участников исследования его авторы обнаружили целый ряд медицинских проблем в результате избыточных тренировок, включая переломы, сердечно-сосудистые расстройства и повышенный риск смертности в целом.