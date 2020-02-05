Травы при панкреатите и заболеваниях поджелудочной железы
– Снимают воспаление поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, активизируют секреторную способность поджелудочной железы и печени цветки бессмертника. Для приготовления отвара залить 1 стаканом горячей воды 1 ст. л. измельченных (или 2 ст. л. неизмельченных) цветков, нагреть до кипения, кипятить на малом огне или водяной бане при частом помешивании в течение 5 мин, процедить. Принимать по 1/3-1/2 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в теплом виде.
– При панкреатите залить 1/2 л холодной воды 1 ст. л. сухих измельченных цветков бессмертника, настоять 8 ч (суточная доза). Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2–3 недель.
– При панкреатите полезно пить большое количество качественной питьевой воды.
– При заболеваниях поджелудочной железы заварить 250 мл кипящей воды 20 г сушеных ягод голубики, настоять 1 ч, тепло укутав. Пить по 50 мл через каждые 3 ч. Полезно также есть и свежие ягоды голубики по 300–400 г в день.
– При панкреатите помогает гречка с кефиром. С этой целью тщательно перебрать и промыть один стакан гречневой крупы. Гречку подсушить, перемолоть в кофемолке, залить 1 стаканом кефира и оставить так на ночь. По прошествии 12 ч готовое средство разделить на 2 части. Одну порцию съесть вместо завтрака, вторую – за 2 ч до сна. И так продолжать в течение 10 дней. Сделать перерыв в 10 дней и снова в течение 10 дней лечиться гречкой с кефиром.
Одновременно с кефирно-гречневым лечением принимать настой сбора трав: листья мяты перечной, корень девясила, семена укропа, траву сушеницы, зверобой, кориандр посевной смешать в равных частях. Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. сбора, настоять 1 ч.
Процедить и пить по 1 /2 стакана 4–5 раз в день за 30 мин до еды.
Во время десятидневного перерыва желательно (но не обязательно) есть 2 раза в день перед едой по 5 штук абрикосовых ядрышек.
Курс лечения – 1 месяц. Курсы лечения можно проводить 1–2 раза в год.
- При панкреатите заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы, настоять в течение ночи, тепло укутав. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Настой можно заменить водочной настойкой цветков календулы, которую необходимо применять 30 капель 3 раза в день за 30 мин до еды. Лечение длится от 1,5 до 2 месяцев. Во время лечения вместо сахара желательно употреблять мед.
– При панкреатите залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы, настоять 30 мин и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.
– При лечении панкреатита ежедневно утром и вечером за 2 часа до еды выпивать по 100–200 мл свежеприготовленного сока картофеля, а через 5 мин – свежего домашнего кефира. Картофель желательно брать розового цвета. Сок готовить, не срезая кожуры. Курс лечения – 15 дней, перерыв – 12 дней. Необходимо принять 3–4 курса лечения.
– При хроническом панкреатите заварить 1 л кипятка 1 ст. л. травы кирказона, поставить на малый огонь и кипятить 10 мин. Остудить и процедить. Пить по 3 стакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды в течение 1 недели.
– При воспалении поджелудочной железы полезен клюквенный сироп (сок, морс), смешанный с сахаром или разведенный водой. Пить по 50-100 мл перед едой.
– При панкреатите измолоть в порошок в кофемолке конопляное семя. Вечером залить 2 стаканами молока 1 полную чайную ложку порошка, поставить на огонь, довести до кипения и продолжать кипятить на малом огне до тех пор, пока молоко не испарится наполовину. Остудить и процедить через 3 слоя марли. Утром выпить это средство натощак, а через 2 ч принять 2 таблетки но-шпы, а через 2,5 ч можно принимать пищу. Курс лечения 5 дней, после – 10 дней перерыв, и лечение снова повторить. И так 3 раза.
– При панкреатите полезно пить лимонную воду. Для ее приготовления выдавить сок 1 лимона выжать в 1 стакан с водой.
- При воспалении поджелудочная железа склонна к уплотнениям. Хорошо рассасывает их мумие, восстанавливая пораженные клетки и ткани. Лекарство необходимо принимать по 0,15-0,2 г (со спичечную головку) за 30 мин до завтрака и на ночь в течение 10–20 дней.
– При панкреатите, диабете, язве 12-перстной кишки целебными свойствами обладает кисель, полученный из проросшего овса. Чистый, непротравленный овес в количестве 100 г перебрать, залить водой настолько, чтобы она только покрывала слой овса, поставить в теплое место. На вторые сутки зерна прорастут. Их нужно промыть, просушить, а затем смолоть. Полученную муку залить, помешивая 1,5 л теплой кипяченой воды, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 1–2 мин. Настоять 20 мин, процедить и пить свежим. Готовить кисель заранее нельзя.
– При панкреатите промыть в дуршлаге 100 г чистого, непротравленного овса в шелухе. Можно использовать и цельную овсяную крупу, но в шелухе намного лучше. Залить овес 1,5 л воды в эмалированной кастрюле, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на малом огне 1 ч, настоять 40 мин. После этого овес растолочь прямо в кастрюле деревянной толкушкой и доварить его еще 20 мин. Остудить и процедить через сито. Марля для этой цели не годится – она растягивается и пропускает твердые кусочки. Получится белая жидкость, похожая на молоко. Ее и нужно пить по 100 г (детям по 50 г) 3–4 раза в день перед едой. Хранить овсяное молоко нужно в холодильнике. Оно полезно только в течение 2 дней, на 3 день необходимо готовить свежее.
– При панкреатите можно с успехом употреблять овсяную геркулесовую кашу. Сварить жидкую кашу на воде без соли. Есть понемногу без масла в течение дня. Курс лечения 10–14 дней.
– Для лечения панкреатита 300 г коры осины залить водой в эмалированной посуде настолько, чтобы вода только прикрыла кору. Кастрюлю поставить на огонь, воду довести до кипения и продолжать кипятить на малом огне еще 20 мин. По прошествии этого времени кастрюлю снять с огня, тепло укутать и оставить так на 12 часов. Принимать отвар утром и вечером по 50 мл за 1 ч до еды. Отвар необходимо хранить в холодильнике. Перед употреблением средство подогреть. Курс лечения 1 месяц. Кору лучше добывать весной во время сокодвижения с молодых веток деревца осины с диаметром ствола около 20 см.
– При панкреатите употреблять порошок стеблей паслена сладко-горького за 15 мин до еды в дозе – на кончике ножа. Если сразу после приема лекарства во рту появляется ощущение сладости, то поджелудочная железа воспалена сильно, а если воспаление слабое, то сладость во рту больной почувствует через 10–15 мин.
– Для лечения панкреатита пропустить через мясорубку 300 г корня пастернака, залить его 1 л молока (желательно домашнего), поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на слабом огне, постоянно помешивая, в течение 15 мин. Готовить это лечебное средство вечером и вечером же поставить клизму. А на следующий день ничего не употреблять в пищу, кроме этого средства. Разделить его на 4 части и принимать в 8 ч утра, в12 ч, в16чив 20 ч. Через 6 дней лечение повторить и так повторять 3 раза.
- При панкреатите тщательно промыть 500 г петрушки, облить кипятком и порезать. Сложить в эмалированную кастрюлю, залить молоком так, чтобы оно покрывало всю петрушку. Поставить в нежаркую печь и дать молоку вытопиться (но не выкипеть). Процедить. Пить по 1–2 ст. л. каждый час. Все приготовленное лечебное средство выпить в течение одного дня.
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