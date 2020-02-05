Травы при панкреатите и заболеваниях поджелудочной железы

Хронический панкреатит — это такое заболевание, которое характеризуется воспалением поджелудочной железы. Имеет ярко выраженные признаки, которые протекают в облегченном виде. Болезнь сопровождается нарушением основных функций органа. Без лечебных мер хронический панкреатит может вызвать серьезные последствия. При лечении хронического панкреатита можно использовать лекарственные растения. Однако средства народной медицины применяются при контроле со стороны лечащего врача.– Снимают воспаление поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, активизируют секреторную способность поджелудочной железы и печени цветки бессмертника. Для приготовления отвара залить 1 стаканом горячей воды 1 ст. л. измельченных (или 2 ст. л. неизмельченных) цветков, нагреть до кипения, кипятить на малом огне или водяной бане при частом помешивании в течение 5 мин, процедить. Принимать по 1/3-1/2 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в теплом виде.– При панкреатите залить 1/2 л холодной воды 1 ст. л. сухих измельченных цветков бессмертника, настоять 8 ч (суточная доза). Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2–3 недель.– При панкреатите полезно пить большое количество качественной питьевой воды.– При заболеваниях поджелудочной железы заварить 250 мл кипящей воды 20 г сушеных ягод голубики, настоять 1 ч, тепло укутав. Пить по 50 мл через каждые 3 ч. Полезно также есть и свежие ягоды голубики по 300–400 г в день.– При панкреатите помогает гречка с кефиром. С этой целью тщательно перебрать и промыть один стакан гречневой крупы. Гречку подсушить, перемолоть в кофемолке, залить 1 стаканом кефира и оставить так на ночь. По прошествии 12 ч готовое средство разделить на 2 части. Одну порцию съесть вместо завтрака, вторую – за 2 ч до сна. И так продолжать в течение 10 дней. Сделать перерыв в 10 дней и снова в течение 10 дней лечиться гречкой с кефиром.Одновременно с кефирно-гречневым лечением принимать настой сбора трав: листья мяты перечной, корень девясила, семена укропа, траву сушеницы, зверобой, кориандр посевной смешать в равных частях. Заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. сбора, настоять 1 ч.Процедить и пить по 1 /2 стакана 4–5 раз в день за 30 мин до еды.Во время десятидневного перерыва желательно (но не обязательно) есть 2 раза в день перед едой по 5 штук абрикосовых ядрышек.Курс лечения – 1 месяц. Курсы лечения можно проводить 1–2 раза в год.- При панкреатите заварить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы, настоять в течение ночи, тепло укутав. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Настой можно заменить водочной настойкой цветков календулы, которую необходимо применять 30 капель 3 раза в день за 30 мин до еды. Лечение длится от 1,5 до 2 месяцев. Во время лечения вместо сахара желательно употреблять мед.– При панкреатите залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы, настоять 30 мин и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.– При лечении панкреатита ежедневно утром и вечером за 2 часа до еды выпивать по 100–200 мл свежеприготовленного сока картофеля, а через 5 мин – свежего домашнего кефира. Картофель желательно брать розового цвета. Сок готовить, не срезая кожуры. Курс лечения – 15 дней, перерыв – 12 дней. Необходимо принять 3–4 курса лечения.– При хроническом панкреатите заварить 1 л кипятка 1 ст. л. травы кирказона, поставить на малый огонь и кипятить 10 мин. Остудить и процедить. Пить по 3 стакана 3–4 раза в день за 30 мин до еды в течение 1 недели.– При воспалении поджелудочной железы полезен клюквенный сироп (сок, морс), смешанный с сахаром или разведенный водой. Пить по 50-100 мл перед едой.– При панкреатите измолоть в порошок в кофемолке конопляное семя. Вечером залить 2 стаканами молока 1 полную чайную ложку порошка, поставить на огонь, довести до кипения и продолжать кипятить на малом огне до тех пор, пока молоко не испарится наполовину. Остудить и процедить через 3 слоя марли. Утром выпить это средство натощак, а через 2 ч принять 2 таблетки но-шпы, а через 2,5 ч можно принимать пищу. Курс лечения 5 дней, после – 10 дней перерыв, и лечение снова повторить. И так 3 раза.– При панкреатите полезно пить лимонную воду. Для ее приготовления выдавить сок 1 лимона выжать в 1 стакан с водой.- При воспалении поджелудочная железа склонна к уплотнениям. Хорошо рассасывает их мумие, восстанавливая пораженные клетки и ткани. Лекарство необходимо принимать по 0,15-0,2 г (со спичечную головку) за 30 мин до завтрака и на ночь в течение 10–20 дней.– При панкреатите, диабете, язве 12-перстной кишки целебными свойствами обладает кисель, полученный из проросшего овса. Чистый, непротравленный овес в количестве 100 г перебрать, залить водой настолько, чтобы она только покрывала слой овса, поставить в теплое место. На вторые сутки зерна прорастут. Их нужно промыть, просушить, а затем смолоть. Полученную муку залить, помешивая 1,5 л теплой кипяченой воды, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить 1–2 мин. Настоять 20 мин, процедить и пить свежим. Готовить кисель заранее нельзя.– При панкреатите промыть в дуршлаге 100 г чистого, непротравленного овса в шелухе. Можно использовать и цельную овсяную крупу, но в шелухе намного лучше. Залить овес 1,5 л воды в эмалированной кастрюле, поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на малом огне 1 ч, настоять 40 мин. После этого овес растолочь прямо в кастрюле деревянной толкушкой и доварить его еще 20 мин. Остудить и процедить через сито. Марля для этой цели не годится – она растягивается и пропускает твердые кусочки. Получится белая жидкость, похожая на молоко. Ее и нужно пить по 100 г (детям по 50 г) 3–4 раза в день перед едой. Хранить овсяное молоко нужно в холодильнике. Оно полезно только в течение 2 дней, на 3 день необходимо готовить свежее.– При панкреатите можно с успехом употреблять овсяную геркулесовую кашу. Сварить жидкую кашу на воде без соли. Есть понемногу без масла в течение дня. Курс лечения 10–14 дней.– Для лечения панкреатита 300 г коры осины залить водой в эмалированной посуде настолько, чтобы вода только прикрыла кору. Кастрюлю поставить на огонь, воду довести до кипения и продолжать кипятить на малом огне еще 20 мин. По прошествии этого времени кастрюлю снять с огня, тепло укутать и оставить так на 12 часов. Принимать отвар утром и вечером по 50 мл за 1 ч до еды. Отвар необходимо хранить в холодильнике. Перед употреблением средство подогреть. Курс лечения 1 месяц. Кору лучше добывать весной во время сокодвижения с молодых веток деревца осины с диаметром ствола около 20 см.– При панкреатите употреблять порошок стеблей паслена сладко-горького за 15 мин до еды в дозе – на кончике ножа. Если сразу после приема лекарства во рту появляется ощущение сладости, то поджелудочная железа воспалена сильно, а если воспаление слабое, то сладость во рту больной почувствует через 10–15 мин.– Для лечения панкреатита пропустить через мясорубку 300 г корня пастернака, залить его 1 л молока (желательно домашнего), поставить на огонь, довести до кипения и кипятить на слабом огне, постоянно помешивая, в течение 15 мин. Готовить это лечебное средство вечером и вечером же поставить клизму. А на следующий день ничего не употреблять в пищу, кроме этого средства. Разделить его на 4 части и принимать в 8 ч утра, в12 ч, в16чив 20 ч. Через 6 дней лечение повторить и так повторять 3 раза.- При панкреатите тщательно промыть 500 г петрушки, облить кипятком и порезать. Сложить в эмалированную кастрюлю, залить молоком так, чтобы оно покрывало всю петрушку. Поставить в нежаркую печь и дать молоку вытопиться (но не выкипеть). Процедить. Пить по 1–2 ст. л. каждый час. Все приготовленное лечебное средство выпить в течение одного дня.