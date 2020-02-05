Медики предупредили о вреде каш

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Поэтому многие хозяюшки считают, что если это настолько полезно, то нужно кормить кашами на завтрак, обед и ужин. Но это ложное суждение.Любая крупа кроме пользы приносит и вред.Врач раскрыла опасность крупяных каш, и к чему приводит неразумное потребление этого продукта.Большое содержание углеводов приводит к нарушению обменных процессов, ожирению, сахарному диабету.Клейковина склеивает ворсинки кишечника и препятствует усваиванию пищи. Это приводит к запорам, колитам, энтероколитам, геморрою.Каши вызывают газообразование и метеоризм, поэтому противопоказаны при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.Так какие же крупы можно есть? Бесспорный лидер среди круп по самой низкой опасности – это гречка. Затем – пшено, перловка, манка, овсянка и рис.Но не стоит полностью исключать из рациона каши. Они содержат полезные для организма витамины и микроэлементы, которые дают энергию. Нужно разумно подходить к вопросу пользы и вреда продуктов.