Медики предупредили о вреде каш
Любая крупа кроме пользы приносит и вред.
Врач раскрыла опасность крупяных каш, и к чему приводит неразумное потребление этого продукта.
Большое содержание углеводов приводит к нарушению обменных процессов, ожирению, сахарному диабету.
Клейковина склеивает ворсинки кишечника и препятствует усваиванию пищи. Это приводит к запорам, колитам, энтероколитам, геморрою.
Каши вызывают газообразование и метеоризм, поэтому противопоказаны при обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Так какие же крупы можно есть? Бесспорный лидер среди круп по самой низкой опасности – это гречка. Затем – пшено, перловка, манка, овсянка и рис.
Но не стоит полностью исключать из рациона каши. Они содержат полезные для организма витамины и микроэлементы, которые дают энергию. Нужно разумно подходить к вопросу пользы и вреда продуктов.
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