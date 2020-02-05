Очищение печени и желчного пузыря действенными народными средствами
Существует немало методов очищения печени, предлагаем вам два варианта.
Очищение печени и желчного пузыря морковью, свеклой и яблоками
Процедура очищения проводится в два этапа. За 3–4 дня до начала очищения рекомендуется перейти на вегетарианскую пищу, отдавая предпочтение вареной свекле, свежей моркови, яблокам, киви, сливе и сухофруктам, а также гречневой, овсяной и пшеничной кашам.
Первый этап
1-й день:
— перед завтраком выпить 0,5 л теплой кипяченой воды;
— на завтрак съесть 200 г вареной тертой свеклы и 100 г яблочного жмыха, выпить 200 мл яблочного сока с мякотью;
— на обед съесть 300 г свежей тертой моркови и 2–3 кислых яблока, выпить 200 мл яблочного сока с мякотью;
— за несколько часов до ужина положить на область правого подреберья грелку, осуществлять прогревание в течение 30 минут, затем выпить 50 мл теплого оливкового масла. Чтобы не тошнило, принимать масло небольшими порциями, запивая кислым яблочным соком с мякотью;
— на ужин съесть 100 г запаренных гречневых отрубей с добавлением 100 г вареной тертой свеклы, выпить 200 мл яблочно-морковного сока с мякотью;
— утром следующего дня съесть 300 г смеси яблочного жмыха, вареной свеклы и тертой свежей моркови;
— повторить процедуру очищения через неделю.
Второй этап
Второй этап очищения проводится через две недели. В течение дня можно питаться, как обычно, но не отклоняясь от вегетарианского режима, и соблюдать приведенные ниже рекомендации по очищению.
1-й день:
— 7:00, 9:00 и 11:00 — съесть по 100 г яблочного жмыха и тертой моркови;
— 16:00 — съесть 300 г вареной тертой свеклы;
— 20:00 — съесть 100 г тертой моркови, заправленной 50 мл оливкового масла;
— 21:00 — прогревать область правого подреберья в течение 30 минут.
2-й день:
— утром сделать клизму с дистиллированной водой (3 л);
— в течение дня съесть 1 кг яблок.
3-й день:
— утром съесть 100 г тертой моркови;
— в течение дня съесть 300 г вареной свеклы, заправленной 50 мл оливкового масла.
4-й день:
— утром съесть 100 г яблочного жмыха;
— в течение дня съесть 300 г тертой моркови, заправленной 50 мл оливкового масла.
5–7-й дни: плавно переходить на обычный режим питания, включая в меню мясные и рыбные продукты. Ежедневно съедать по 500 г яблок.
Очищение печени и желчного пузыря овсом
За неделю до начала процедуры, а также во время всего курса очищения рекомендуется перейти на вегетарианский режим питания, отдавая предпочтение продуктам, богатым клетчаткой.
Схема очищения
1 и 6-й дни: в течение дня съесть 200 г запаренных овсяных отрубей.
2-й день: в течение дня съесть 300 г геркулесовой каши на воде.
3, 5 и 7-й дни: в течение дня съесть 150–200 г пророщенного овса.
4-й день: в течение дня съесть 300 г овсяной каши на воде.
По приведенной выше схеме проводить очищение в течение 21 дня. Сделать перерыв на неделю, в течение которого ежедневно есть как можно больше свежих фруктов и ягод. Повторить курс очищения по той же схеме, затем постепенно перейти на обычный режим питания.
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