Смешивание хлорки и питьевой воды токсично
Хлор является наиболее часто используемым химическим веществом для дезинфекции запасов воды, его применяют для этих целей с начала прошлого века. Новое исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса обнаружило, что при сочетании хлорки и питьевой воды могут появляться на свет совершенно незапланированные токсические побочные продукты. Авторы исследования подчеркивают, что нет сомнений в пользе хлора, ведь обработка хлоркой воды спасла миллионы жизней во всех странах мира от таких болезней, как тиф и холера. Об этом пишет Environmental Science & Technology.
Однако процесс уничтожения потенциально смертельных бактерий и вирусов приводят к незапланированным последствиям. Полученные данные ранее не были известны науке. В результате этого процесса появляются высокотоксичные побочные продукты, что, возможно, требует пересмотреть объёмы хлорки, необходимые для обработки воды. Когда хлорин смешивается с фенолами, то есть химическими компонентами, присутствующими в окружающей среде и в питьевой воде, создается множество побочных продуктов.
Исследователи установили, что некоторые из них могут провоцировать долговременные проблемы для здоровья. В лабораторных условиях ученые хлорировали воду точно так же, как это происходит на водоочистных станциях. Затем они добавили в неё аминокислоту, идентичную лизину, который встречаются в организме человека. После этого была применена масс-спектрометрия для отслеживания электрофилов - вредных компонентов, связанных с целым рядом болезней, вступающих в реакцию с соляной кислотой. Были обнаружены два компонента, и один из них (BDA) очень токсичен. Он известен в качестве канцерогена. Его не выявляли в хлорированной воде до проведения этого исследования.
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