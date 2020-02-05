Смешивание хлорки и питьевой воды токсично

Сочетание хлора и питьевой воды может быть токсичным для организма человека. Этот процесс довольно активно используется на водоочистных станциях.Хлор является наиболее часто используемым химическим веществом для дезинфекции запасов воды, его применяют для этих целей с начала прошлого века. Новое исследование ученых из Университета Джонса Хопкинса обнаружило, что при сочетании хлорки и питьевой воды могут появляться на свет совершенно незапланированные токсические побочные продукты. Авторы исследования подчеркивают, что нет сомнений в пользе хлора, ведь обработка хлоркой воды спасла миллионы жизней во всех странах мира от таких болезней, как тиф и холера. Об этом пишет Environmental Science & Technology.Однако процесс уничтожения потенциально смертельных бактерий и вирусов приводят к незапланированным последствиям. Полученные данные ранее не были известны науке. В результате этого процесса появляются высокотоксичные побочные продукты, что, возможно, требует пересмотреть объёмы хлорки, необходимые для обработки воды. Когда хлорин смешивается с фенолами, то есть химическими компонентами, присутствующими в окружающей среде и в питьевой воде, создается множество побочных продуктов.Исследователи установили, что некоторые из них могут провоцировать долговременные проблемы для здоровья. В лабораторных условиях ученые хлорировали воду точно так же, как это происходит на водоочистных станциях. Затем они добавили в неё аминокислоту, идентичную лизину, который встречаются в организме человека. После этого была применена масс-спектрометрия для отслеживания электрофилов - вредных компонентов, связанных с целым рядом болезней, вступающих в реакцию с соляной кислотой. Были обнаружены два компонента, и один из них (BDA) очень токсичен. Он известен в качестве канцерогена. Его не выявляли в хлорированной воде до проведения этого исследования.