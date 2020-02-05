Как влияют эмоции на организм и работу внутренних органов
Если верить традиционной китайской медицине, наше тело реагирует на каждый стимул, внутренний или внешний, и это целая буря реакций.
Ведь человеческий организм — механизм сложный и его функция обменных процессов (преобразования пищи в энергию) далеко не единственная, для выживания нас как вида этого недостаточно.
Наше тело обрабатывает все стимулы и генерирует положительный или отрицательный ответ, влияющий на работу всех органов, входящих в его состав.
В дополнение к физическим стимулам, получаемым через органы чувств, есть еще и эмоции. И даже если на первый взгляд вам кажется, что они не могут вызвать подобной реакции, некоторые из них сильно стимулируют определенные органы нашего тела или, наоборот, мешают их работе (ингибируют).
И несмотря на то, что это вполне естественный процесс, сильные негативные эмоции (или слишком длительные) могут вызвать повреждение внутренних органов и сделать их более уязвимыми к различным заболеваниям.
Эмоции: какие органы от них могут пострадать?
Ухудшение работы любого органа имеет непосредственную связь с теми эмоциями и чувствами, которые мы испытываем.
А если учесть тот факт, что нарушение в работе одного органа отражается на всем организме в целом, то получается, что очень важно знать истинную эмоциональную причину, чтобы ее устранить.
Это предполагает трудную работу над собой, чтобы в итоге суметь преобразовать негативные чувства в позитивные.
И далее мы расскажем вам, какие органы нашего тела могут пострадать и какие наши эмоции будут в этом виноваты.
1. Сердце и тонкий кишечник: радость
Согласно традиционной китайской медицине «радость» — это эмоция, связывающая два органа: сердце и тонкий кишечник.
В соответствии с работой организма, сердце регулирует и контролирует кровеносные сосуды, а тонкий кишечник отвечает за всасывание питательных веществ и минералов из пищи.
И несмотря на то, что радость — это «здоровая» эмоция, стимулирующая работу этих двух органов, ее избыток может генерировать:
Нервозность.
Тахикардию.
Бессонницу.
Потерю концентрации внимания.
Обычно те, кто испытывает определенные проблемы с этими органами, — люди очень чувствительные, разговорчивые, они — экстраверты, которых захватывают собственные эмоции (то есть они эмоционально перегружают свой организм).
Остерегайтесь эйфории, повышенной возбудимости и чрезмерной эмоциональности. Держите себя в руках, и тогда эти важные органы будут корректно выполнять свои функции.
2. Печень и желчный пузырь: ярость и гнев
Ярость и гнев, а также все производные от них эмоции непосредственным образом влияют на работу этих органов.
Печень отвечает за очищение крови и регулирование потока жизненной энергии, а желчный пузырь, в свою очередь, собирает и выводит желчь из организма.
Если у вас имеются проблемы с этими органами, то, скорее всего, вы очень динамичный человек, но слишком занятый, а потому иногда реагируете на происходящее излишне агрессивно.
Ярость и гнев необходимо контролировать. А еще следует обращать внимание на такие эмоции, как разочарование и негодование.
Имейте в виду, что при нормальном функционировании печени высвобождается созидательная, положительная энергия.
3. Селезенка и желудок: одержимость
Да, как бы удивительно это не звучало, эти органы с одержимостью какой-то идеей, ностальгией и размышлениями (рефлексией).
В то время как желудок перерабатывает поступающую пищу, селезенка является частью лимфатической системы, она борется с инфекциями и сохраняет баланс жидкостей организма.
Обычно, те, кто испытывают проблемы с этими двумя органами, — это люди спокойные и тихие, но у них часто бывают определенные трудности с принятием решений.
Сбалансированной работе вышеуказанных органов будут способствовать такие эмоции, как сострадание и сопереживание.
4. Легкие и толстый кишечник: грусть
Эти два органа страдают от нашей меланхолии, печали и горя.
Легкие регулируют дыхание, а кишечник выполняет пищеварительную функцию, отвечает за всасывание питательных веществ и укрепление иммунитета организма.
Если у вас проблемы с этими органами, то, скорее всего, вы очень рациональный и независимый человек, но имеющий склонность запираться в своем внутреннем мире от окружающих.
У этого есть и физические последствия: плохой аппетит, стеснение в груди, отвращение ко всему.
5. Почки и мочевой пузырь: страх
Работа почек связана с нашими тревогами и страхами. Почки отвечают за выведение всех отходов в крови, а мочевой пузырь вырабатывает мочу, хранит ее определенное время и отвечает за мочевыделение.
Те, кто жалуются на боль в спине, слабость и другие симптомы, могут переживать ситуации неопределенности.
А вот поддержание энергетического баланса может придать людям уверенности в собственных силах.
Теперь, когда вы знаете, что наши эмоции действительно непосредственным образом воздействуют на органы нашего тела, вы наверняка будете обращать на них больше внимание и работать над собой.
Пытайтесь трансформировать весь негатив в позитивные мысли, и это благотворно скажется на работе всего вашего организма.
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