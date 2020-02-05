Как влияют эмоции на организм и работу внутренних органов

Вы когда-нибудь задавались вопросом, как эмоции могут быть связаны с работой внутренних органов нашего тела?Если верить традиционной китайской медицине, наше тело реагирует на каждый стимул, внутренний или внешний, и это целая буря реакций.Ведь человеческий организм — механизм сложный и его функция обменных процессов (преобразования пищи в энергию) далеко не единственная, для выживания нас как вида этого недостаточно.Наше тело обрабатывает все стимулы и генерирует положительный или отрицательный ответ, влияющий на работу всех органов, входящих в его состав.В дополнение к физическим стимулам, получаемым через органы чувств, есть еще и эмоции. И даже если на первый взгляд вам кажется, что они не могут вызвать подобной реакции, некоторые из них сильно стимулируют определенные органы нашего тела или, наоборот, мешают их работе (ингибируют).И несмотря на то, что это вполне естественный процесс, сильные негативные эмоции (или слишком длительные) могут вызвать повреждение внутренних органов и сделать их более уязвимыми к различным заболеваниям.Эмоции: какие органы от них могут пострадать?Ухудшение работы любого органа имеет непосредственную связь с теми эмоциями и чувствами, которые мы испытываем.А если учесть тот факт, что нарушение в работе одного органа отражается на всем организме в целом, то получается, что очень важно знать истинную эмоциональную причину, чтобы ее устранить.Это предполагает трудную работу над собой, чтобы в итоге суметь преобразовать негативные чувства в позитивные.И далее мы расскажем вам, какие органы нашего тела могут пострадать и какие наши эмоции будут в этом виноваты.1. Сердце и тонкий кишечник: радостьСогласно традиционной китайской медицине «радость» — это эмоция, связывающая два органа: сердце и тонкий кишечник.В соответствии с работой организма, сердце регулирует и контролирует кровеносные сосуды, а тонкий кишечник отвечает за всасывание питательных веществ и минералов из пищи.И несмотря на то, что радость — это «здоровая» эмоция, стимулирующая работу этих двух органов, ее избыток может генерировать:Нервозность.Тахикардию.Бессонницу.Потерю концентрации внимания.Обычно те, кто испытывает определенные проблемы с этими органами, — люди очень чувствительные, разговорчивые, они — экстраверты, которых захватывают собственные эмоции (то есть они эмоционально перегружают свой организм).Остерегайтесь эйфории, повышенной возбудимости и чрезмерной эмоциональности. Держите себя в руках, и тогда эти важные органы будут корректно выполнять свои функции.2. Печень и желчный пузырь: ярость и гневЯрость и гнев, а также все производные от них эмоции непосредственным образом влияют на работу этих органов.Печень отвечает за очищение крови и регулирование потока жизненной энергии, а желчный пузырь, в свою очередь, собирает и выводит желчь из организма.Если у вас имеются проблемы с этими органами, то, скорее всего, вы очень динамичный человек, но слишком занятый, а потому иногда реагируете на происходящее излишне агрессивно.Ярость и гнев необходимо контролировать. А еще следует обращать внимание на такие эмоции, как разочарование и негодование.Имейте в виду, что при нормальном функционировании печени высвобождается созидательная, положительная энергия.3. Селезенка и желудок: одержимостьДа, как бы удивительно это не звучало, эти органы с одержимостью какой-то идеей, ностальгией и размышлениями (рефлексией).В то время как желудок перерабатывает поступающую пищу, селезенка является частью лимфатической системы, она борется с инфекциями и сохраняет баланс жидкостей организма.Обычно, те, кто испытывают проблемы с этими двумя органами, — это люди спокойные и тихие, но у них часто бывают определенные трудности с принятием решений.Сбалансированной работе вышеуказанных органов будут способствовать такие эмоции, как сострадание и сопереживание.4. Легкие и толстый кишечник: грустьЭти два органа страдают от нашей меланхолии, печали и горя.Легкие регулируют дыхание, а кишечник выполняет пищеварительную функцию, отвечает за всасывание питательных веществ и укрепление иммунитета организма.Если у вас проблемы с этими органами, то, скорее всего, вы очень рациональный и независимый человек, но имеющий склонность запираться в своем внутреннем мире от окружающих.У этого есть и физические последствия: плохой аппетит, стеснение в груди, отвращение ко всему.5. Почки и мочевой пузырь: страхРабота почек связана с нашими тревогами и страхами. Почки отвечают за выведение всех отходов в крови, а мочевой пузырь вырабатывает мочу, хранит ее определенное время и отвечает за мочевыделение.Те, кто жалуются на боль в спине, слабость и другие симптомы, могут переживать ситуации неопределенности.А вот поддержание энергетического баланса может придать людям уверенности в собственных силах.Теперь, когда вы знаете, что наши эмоции действительно непосредственным образом воздействуют на органы нашего тела, вы наверняка будете обращать на них больше внимание и работать над собой.Пытайтесь трансформировать весь негатив в позитивные мысли, и это благотворно скажется на работе всего вашего организма.