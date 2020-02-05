Черный чай: польза и вред для здоровья

Влияние черного чая на организмПомимо воды, черный чай является одним из самых популярных напитков в мире. Его приготовление занимает всего несколько минут. Напиток обладает ярко выраженным вкусом и содержит больше кофеина, чем другие чаи.Черный чай также имеет массу преимуществ для здоровья, так как содержит антиоксиданты и соединения, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Его калорийность – всего 1 ккал на 100 г.Польза черного чая для здоровьяЧерный чай содержит группу полифенолов, которые имеют антиоксидантные свойства. Потребление антиоксидантов помогает снизить риск хронических заболеваний и улучшить общее состояние здоровья;Черный чай включает флавоноиды, полезные для здоровья сердца. Исследования показали, что регулярное употребление черного чая помогает снизить риск сердечных заболеваний;Черный чай снижает уровень "плохого" холестерина в крови, таким образом защищая от сердечно-сосудистых заболеваний;Регулярно употребляя черный чай, можно улучшить здоровье кишечника и повысить иммунитет. Это произойдет благодаря полифенолам и антимикробным свойствам напитка;Высокое кровяное давление может вызвать ряд осложнений со здоровьем. Регулярное употребление черного чая помогает снизить систолическое и диастолическое артериальное давление, но результаты исследований неоднозначны;Инсулин – это гормон, который выделяется при потреблении сахара. Черный чай – отличный несладкий напиток, который помогает снизить уровень сахара в крови;Исследования показали, что черный чай помогает снизить риск инсульта;Черный чай содержит полифенолы, которые помогают бороться с раковыми клетками в организме. Хотя употребление черного чая не излечит рак, оно может помочь уменьшить развитие раковых клеток;Черный чай помогает улучшить концентрацию внимания благодаря содержанию кофеина и аминокислоты под названием L-теанин.Вред черного чая для здоровьяВ день безопасно выпивать три-четыре чашки напитка. Противопоказаниями к употреблению черного чая являются:тахикардия, повышенное давление;болезни глаз, связанные с давлением, например, глаукома. Дело в том что черный чай может повышать внутриглазное давление;прием таблеток, особенно содержащих кофеин;черный чай, выпитый натощак, может вызвать проблемы с ЖКТ, в частности спровоцировать спазмы и колики.Также помните, что крепко заваренный черный чай может привести к потемнению зубной эмали. Этот напиток вредит естественной белизне зубов больше, чем черный кофе и даже курение.Во время беременности и лактации уменьшите употребление черного чая до двух чашек в день и не заваривайте его очень крепким.