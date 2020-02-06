7 продуктов для хорошего сна

Нарушение сна — эпидемия современного общества, бессонница уменьшает нашу продуктивность и часто досаждает нам на протяжении всего дня.Более того, с неполноценным сном связано всё, от автомобильных аварий, производственных и профессиональных ошибок, до хронических заболеваний, таких как гипертония, диабет, депрессия и ожирение, рак и повышенная смертность. О, неуловимый сон!Люди страдающие от нехватки сна прибегают к разным способам и часто все заканчивается регулярным принятием снотворного. Это приводит к множеству проблем и побочных эффектов, от аллергических реакций до "полного лунатизма", в котором человек, принимающий снотворные седативные средства, может вставать по ночам, есть, делать телефонные звонки, заниматься сексом и даже сесть в машину и кататься, на самом деле так полностью и не проснувшись.В то же время есть ряд продуктов, которые могут улучшить ваш сон без использования фармацевтических препаратов. Предлагаем вам ознакомится с некоторыми из них:1. Вишневый сок.Исследования из Университета штата Луизиана показали, что взрослые с бессонницей, которые пили 20 грамм терпкого вишневого сока дважды в день в течение двух недель, в среднем имели на 84 минуты лучший сон каждую ночь по сравнению с двухнедельным периодом, в котором они не пили сок. "Рубиново-красные пигменты в вишневом соке, содержат фермент, который снижает воспаление и уменьшает распад триптофана, гормона бодрствования, позволяя вам дольше спать", - говорит автор исследования Франк Л. Гринуэй.2. Киви.Исследователи из медицинского университета Тайбэй, Тайвань, обнаружили, что употребление двух киви за час перед сном дает удивительные результаты. Участники исследования засыпали быстрее, с уменьшением времени засыпания на 35,4 процента. Они также спали на 28,9 процента дольше, и сон был крепче на 42,4 процента согласно данных анкет. В целом, общее время сна для испытуемых увеличилось на 13,4 процента.3. Водоросли улучшают сон у детей.Исследователи из Университета в Оксфорде обнаружили, что высокий уровень в крови омега-3 DHA (жирные кислоты, найденные в водорослях и морепродуктах) влияет на улучшение сна. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании ученые установили, что после приема 600 мг водорослей на протяжении 16 недель сон улучшился у 362 детей. Более того, они обнаружили, что дети, имеющие нарушения сна, стали не только лучше спать, но и легче засыпать.4. Грецкие орехи.Исследователи из Техасского университета обнаружили, что грецкие орехи являются отличным источником мелатонина и их употребление может привести к более высокому уровню этого гормона в крови, контролируя ваши биологические часы, что приводит к улучшению сна.5. Миндаль.Исследование, опубликованное в медицинском журнале Orthomolecular, показало: если тело страдает от низкого уровня магния,то возможны проблемы со сном. Миндаль - один из источников магния; добавив миндаль в свой рацион вы можете решить проблемы со сном.6. Чай из ромашки.Любимое средство наших бабушек. Ромашковый чай является традиционным средством для лечения бессонницы и спокойного сна. Он широко рассматривается как мягкий транквилизатор и индуктор сна. Один японский эксперимент показал, что экстракт ромашки помог крысам заснуть так же эффективно, как крысам, которые получили дозу транквилизатора, бензодиазепины! Используйте два или три чайных пакетика для лучшего эффекта, и убедитесь, что вы полотно закрыли крышку для запаривания.7. Бутерброд с арахисовым маслом.Всплеск инсулина может изменить наши циркадные ритмы и может вызвать сон. Хорошая доза углеводов и сахаров может заставить человека чувствовать себя вялым, так что употребление углеводов на ужин может помочь подготовить ваше тело ко сну. Сочетание белков и углеводов для вызывания сна — это арахисовое или миндальное масло на большом ломте хлеба, возможно это всё, что нужно взять в свой мир Морфея.