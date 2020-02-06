Врачи объяснили, почему нельзя часто пить кофе

Многие из нас уже не представляют своей жизни без чашки кофе в день.Но, никто не думает о том, что этот напиток может навредить нашему организму.Почему нельзя часто пить кофе:Кофе может провоцировать бессонницу и тахикардию.Часто пить кофе нельзя людям, которые страдают на гипертонию, поскольку это может вызвать гипертонический криз.Кофе содержит вещество кафестол, которое способствует повышению уровня холестерина. Снизить содержание этого вредного вещества помогает использование бумажных фильтров в кофеварках.