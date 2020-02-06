Ученые выяснили, насколько россияне предрасположены к псориазу.Как выяснилось, генетическую склонность к данному заболеванию имеет каждый третий россиянин. Об этом сообщили специалисты медико-генетического центра Genotek.Эксперты провели исследование на основе данных анализа геномов более шести тысяч россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярская, Рязани и других городов. Ученые исследовали группу людей в возрасте от 25 до 60 лет, 51% из них мужчины, остальные — женщины.Оказалось, что главной генетической причиной псориаза является ген HLA-C. Он необходим для выявления своих и чужих клеток. Мутации в нем могут спровоцировать сбой такого распознавания и атаку иммунной системы на собственные клетки кожи:"Псориаз является хроническим воспалительным заболеванием кожи. В России им болеют от 1 до 5% населения. Это мультифакторное заболевание, в котором большую роль играет наследственность — вклад генетики в псориаз около 66%. Этому заболеванию в большей степени подвержены взрослые. Кроме того, известно, что к факторам риска относятся стрептококковые инфекции, курение, ожирение и стресс".По словам генетика Валерия Ильинского, течение псориаза могут ухудшить такие факторы, как курение, злоупотребление алкоголем и некоторые инфекции.