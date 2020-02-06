Российские ученые создали уникальные системы, решающие проблемы со зрением
Рассказывает автор разработки, студентка первого курса магистратуры факультета радиотехники и телекоммуникаций ЛЭТИ Светлана Баранова: "Предполагается, что наша разработка будет представлять из себя очки с дисплеем. При включении прибора с помощью ТoF-камеры создается массив точек, характеризующих расстояние до объектов. Далее с помощью разработанного алгоритма создается высококонтрастное изображение, которое проецируется на глаз человека. Объекты, расположенные близко к человеку, будут выделяться контуром и подсвечиваться ярче, чем объекты, расположенные вдали".
В свою очередь, сотрудники Тюменского государственного университета (ТюмГУ) провели масштабное исследование жидких элементов, имитирующих функции глаза для применения в самых разных областях промышленности и медицины, в биохимическом и биометрическом анализе. По словам специалистов, перестраиваемые оптические элементы на жидкой и эластомерной основе, оказалось, лучше остальной оптики адаптируются к изменяющимся условиям. Плюс, у нее широкий диапазон функциональных характеристик при миниатюрных размерах.
ТюмГУ уже создал варифокальные жидкие линзы на основе термо- и концентрационно-капиллярного эффектов, способные менять фокусное расстояние, приспосабливаясь к изменению внешних условий. Такие линзы фокусируются неограниченное количество раз, без износа и очень быстро.
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