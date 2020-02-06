Количество выпавших зубов расскажет, сколько осталось жить

Количество выпавших зубов поможет определить оставшуюся продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли исследователи из Oral Health Foundation в Великобритании.Чем больше зубов теряет человек, тем меньше ему остается жить, если верить исследователям. Они установили, что сохранившие почти все свои зубы к возрасту в 74 года люди значительно чаще доживают до 100 лет. Число выпавших зубов является ключевым индикатором того, как человек относится к собственному здоровью. При этом потеря зубов тесно связана с уровнем стресса, с которым люди сталкиваются в течение всей жизни. На стресс влияют различные социальные, эмоциональные, финансовые и образовательные переживания, а также хронические, генетические болезни и вредные привычки.Опубликованное в журнале Periodontology 2000 исследование показало, что люди, потерявшие 5 и более зубов к возрасту в 65 лет, значительно чаще страдают от других серьезных проблем со здоровьем вроде сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза. Они существенно ограничивают ожидаемую продолжительность жизни человека. Многие из этих заболеваний ранее были связаны с качеством жизни человека и его социально-экономическим статусом.«Существует множество причин выпадения зубов, среди которых травмы, курение или плохая гигиена полости рта, они также могут быть связаны с болезнями десен, которые, в свою очередь, увеличивают риск заболеваний сердца и диабета, - как подчеркивают исследователи. - Полученные нами выводы показывают, что потеря зубов может свидетельствовать о низком качестве других сфер жизни человека, что говорит о высокой вероятности общего плохого здоровья. Важно, что связанные с потерей зубов болезни также увеличивают риск и других недомоганий».