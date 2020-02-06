3 натуральных смузи для эффективного сжигания жира

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Есть множество способов похудения, одни более, другие менее эффективные. Однако, бесспорно, наиболее здоровой и вкусной альтернативой являются смузи из свежих и натуральных ингредиентов.Так что, если у вас нет ни времени, ни желания следовать предписаниям строгой диеты, попробуйте эти здоровые и эффективные рецепты смузи для борьбы с лишними килограммами.Мир растений – это наш лучший помощник в борьбе с лишним жиром.При правильном сочетании, фрукты, овощи и другие растения – это идеальные ингредиенты для снижения веса, вкусные и полезные для нашего организма.Эксперты предложили несколько действенных рецептов.Не забывайте хорошо мыть все ингредиенты перед тем как положить их в блендер.Кроме того, по мере возможности, старайтесь использовать экологические продукты для приготовления смузи.1. Смузи из зеленого чая и ананасаЕсли вы хотите избавиться от локальных жировых отложений, то этот напиток идеально подходит. Не упустите возможность снизить вес, сделав натуральный и здоровый смузи по данному рецепту.Ингредиенты: 1 столовая ложка зеленого чая (10 г), стакан воды(200 мл), 1 ломтик ананаса, порезанный мелкими кусочками, сок половины лимона, 1 столовая ложка меда (25 г).ПриготовлениеНагрейте воду, и когда она закипит, убавьте огонь и добавьте чай. Оставьте на время, пока не остынет, затем процедите.Вылейте полученный напиток в блендер вместе с остальными ингредиентами и взбивайте до получения однородной массы.Принимайте напиток по утрам натощак. Также пейте его вечером, перед сном.2. Смузи из арбуза, дыни и лимонаЭто средство не только поможет вам похудеть, но и наполнит организм большим количеством витаминов. Также оно имеет мочегонное действие.Ингредиенты: 4 чашки арбуза (600 г), 0,5 чашки дыни (75 г), сок 1 лимона, 1 столовая ложка меда (25 г) (по желанию).ПриготовлениеВзбейте все ингредиенты в блендере до однородного состояния, добавьте по желанию мед, и принимайте полученный напиток натощак.3. Смузи из ананаса и сельдереяЭтот напиток содержит очень мало калорий и оказывает сильный мочегонный эффект. Не забывайте включать его в ваш рацион, для снижения веса.Ингредиенты: 3 стебля сельдерея, 3 ломтика ананаса без кожуры, 1 стакан воды (250 мл), кубики льда (по желанию).ПриготовлениеСмешайте все ингредиенты и сразу выпейте смесь, чтобы не потерять все ее эффективные свойства. Рекомендуется употреблять напиток натощак ежедневно в течение двух недель.Преимущества основных ингредиентов смузи для сжигания жираСельдерейКроме его мочегонных свойств, которые помогают очищать наш организм, сельдерей – это растение с очень низкой калорийностью (всего 16 на 100 граммов).Кроме того, в нем высокое содержание волокон, которые дают нам чувство сытости в течение долгого времени.АнанасПочти 85 % ананаса – это вода, поэтому помимо очищения и увлажнения он хорошо утоляет голод. Кроме того, это отличное слабительное, которое помогает регулировать работу кишечника и предотвращает запоры.Если и этих свойств вам кажется мало, то ананас – это продукт с отрицательной калорийностью, который способствует снижению веса и помогает контролировать уровень холестерина и триглицеридов.Зеленый чайЗеленый чай наиболее известен своими антиоксидантными свойствами, а также способностью снижать уровень холестерина и триглицеридов в крови. Он блокирует всасывание углеводов и помогает в борьбе с локальным отложением жира.АрбузВ арбузе содержится большое количество воды, что наделяет его мочегонными свойствами, также арбуз помогает нам выводить токсины из организма, уменьшать воспаления и отеки. Кроме того, в нем содержится очень мало калорий (30 на 100 г).ДыняЕще один низкокалорийный фрукт (всего 34 на 100 грамм), который помогает нам выводить лишнюю жидкость из организма и имеет слабительный эффект.Также дыня известна высоким содержанием антиоксидантов, среди которых стоит особо отметить бета-каротин и витамин C.МедЭто натуральный подсластитель, который наполняет нас энергией.Способствует разрушению токсинов.Содержит железо.Способствует лучшей регенерации клеток.Советы как правильно употреблять натуральные смузи для сжигания жираЛюбое изменение в рационе должно быть одобрено и проходить под контролем специалиста.Даже несмотря на то, что ни один из них не будет возражать против употребления фруктов и овощей, все необходимо делать правильно.При малейшем сомнении, всегда лучше спросить совета у вашего врача или диетолога.Помните, если вы хотите снизить вес и избавиться от жировых отложений, кроме употребления смузи, также важно:Придерживаться сбалансированной диеты.Делать физические упражнения, в соответствии с вашими личными предпочтениями и особенностями.Стараться спать 8 часов в ночное время.