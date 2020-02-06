Врачи подсказали, как снизить давление без лекарств

Доктор исследовала эффекты холодного отжима сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины.Брусничный сок эффективно помогает снизить повышенное давление. Это выяснила магистр естественных наук Энн Кивимяки.В своей докторской диссертации Энн исследовала сердечно-сосудистые эффекты холодного отжима сока брусники, клюквенного сока и сока черной смородины в качестве питьевой жидкости в течение 8-10 недель на генетически гипертонических крысах.В результате выяснилось, что разбавленный брусничный сок существенно уменьшал повышенное давление. Вместе с тем Кивимяки рассказала, что концентрированный сок благотворно влиял и на работе сосудов.«Эти экспериментальные данные нуждаются в данных сравнительных клинических исследований на здоровых людях со слегка повышенным артериальным давлением, которым в этот момент вместо лекарственной терапии давали бы рекомендации по питанию и образу жизни», – говорит Кивимяки.Как пояснила Энн, в брусничном соке содержится много полифенолов, которые уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.