В ВОЗ заявили об отсутствии лекарств от коронавируса

В настоящее время в мире нет действующего препарата против смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV, заявил исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан. Его слова приводит РИА Новости.Райан уверен, что большинство зараженных не умрут, если им будет предоставлено «адекватное лечение». Он добавил, что большинство скончавшихся от вируса — это пожилые люди, здоровье которых уже осложнено. «Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус», — пояснил он.По словам специалиста, эффективность применения лекарств от ВИЧ или от предыдущих типов коронавируса при борьбе с новым вирусом не была доказана.Ранее стало известно, что в Китае проходят испытания препарата российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Он появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,5 тысяч, умерло 494 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.Ученые университета Гонконга ранее заявили, что китайские власти могут распространять неверную статистику: с помощью теоретической модели они установили, что число заболевших, вероятно, в несколько раз больше, чем сообщается.