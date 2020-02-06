В ВОЗ заявили об отсутствии лекарств от коронавируса
Райан уверен, что большинство зараженных не умрут, если им будет предоставлено «адекватное лечение». Он добавил, что большинство скончавшихся от вируса — это пожилые люди, здоровье которых уже осложнено. «Многие пациенты скончались от того, что стали отказывать их органы, не обязательно из-за эффекта от вируса, но от шока, который создал этот вирус», — пояснил он.
По словам специалиста, эффективность применения лекарств от ВИЧ или от предыдущих типов коронавируса при борьбе с новым вирусом не была доказана.
Ранее стало известно, что в Китае проходят испытания препарата российского производства «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом. Он появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.
По последним данным, число заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 24,5 тысяч, умерло 494 человека. Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в пандемию.
Ученые университета Гонконга ранее заявили, что китайские власти могут распространять неверную статистику: с помощью теоретической модели они установили, что число заболевших, вероятно, в несколько раз больше, чем сообщается.
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