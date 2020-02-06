Йодированная соль должна спасти россиян от болезней щитовидки

Министерство здравоохранения собирается бороться с дефицитом йода у россиян за счет продуктов питания с йодированной солью, передает "Российская газета". По словам специалистов, россияне потребляют хлеб каждый день, а йодированную соль - менее 30% населения. Но уже подготовлен законопроект, устанавливающий требование производить в России для продажи только йодированную соль. А для производства хлеба такая соль становится обязательным условием.По задумке Минздрава, в 150 граммах хлеба будет содержаться 53 микрограммов йода. Это 35% от рекомендуемого суточного потребления йода для взрослых. При ежедневном потреблении такого йода возможно перекрыть суточную норму йода практически полностью. Йод относится к микроэлементам, которые не могут накапливаться в организме. Значит, он должен постоянно поступать с пищей.Согласно статистике, ежегодно в России в эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650000 детей с заболеваниями щитовидной железы. Дефицит йода связан с развитием рака щитовидной железы. Известны даже случаи йододефицитного кретинизма. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения России - 10-15%, а среди сельского населения - 13-35%.