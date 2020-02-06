Йодированная соль должна спасти россиян от болезней щитовидки
По задумке Минздрава, в 150 граммах хлеба будет содержаться 53 микрограммов йода. Это 35% от рекомендуемого суточного потребления йода для взрослых. При ежедневном потреблении такого йода возможно перекрыть суточную норму йода практически полностью. Йод относится к микроэлементам, которые не могут накапливаться в организме. Значит, он должен постоянно поступать с пищей.
Согласно статистике, ежегодно в России в эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650000 детей с заболеваниями щитовидной железы. Дефицит йода связан с развитием рака щитовидной железы. Известны даже случаи йододефицитного кретинизма. Распространенность йододефицитных нарушений среди городского населения России - 10-15%, а среди сельского населения - 13-35%.
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