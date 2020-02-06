Названы пять утренних привычек, которые ускоряют потерю веса

Здоровые утренние привычки в сочетании со сбалансированной диетой и разумным образом жизни могут ускорить потерю веса, улучшить общее состояние здоровья, настроение. Мнение специалистов об этом опубликовал журнал Times Now.Выбор, который мы делаем утром, задает тон остальной части дня. Полезные утренние привычки способствуют хорошему самочувствию до окончания дня, помогают поддерживать нормальный вес, ускоряют потерю его излишков.«Правда в том, что здоровые утренние привычки, такие как полезный завтрак или тренировки, - окупаются. Это помогает терять вес, стабилизирует уровень сахара в крови, улучшает настроение, общее самочувствие», - поясняют специалисты.Они назвали пять наиболее предпочтительных утренних ритуалов, которые ускоряют потерю веса, укрепляют здоровье.Стакан воды утром. Эксперты советуют после пробуждения первым делом выпивать стакан теплой воды, смешанной со свежевыжатым лимонным соком и небольшим количеством органического меда. Привычка начинать свой день с нее может ускорить метаболизм, очистить организм от токсинов, улучшить состояние кишечника.«Вода необходима телу. Ее достаточное потребление улучшает здоровье различными способами, включая снижение аппетита и снижение веса», - подчеркивают специалисты.Обязательный завтрак. Завтрак, богатый белками и цельнозерновыми, помогает ускорить потерю лишнего веса за счет снижения аппетита и тяги к сладкому.Физические упражнения. Людям, пытающимся похудеть, утренние тренировки могут помочь достичь оптимальных результатов. Исследование, опубликованное в EbioMedicine, показало: самое интенсивное сжигание жира происходит во время тренировок перед завтраком.Сознательность. Для поддержания здорового образа жизни важна осознанность: людям проще придерживаться каких-то привычек, когда они понимают их значимость. Это снижает уровень стресса, помогает лучше спать, быстрее худеть.Целеустремленность. Одна из самых полезных утренних привычек – ставить перед собой определенные ежедневные цели. Например, планировать дела полезно после пробуждения. Сразу после сна лучше провести в постели еще 5-10 минут, выполняя потягивающие упражнения, разминающие суставы. В такой момент можно подумать о делах, получится двойной эффект пользы.