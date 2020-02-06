8 вещей, которые могут привести к коме

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Если человек провёл в этом состоянии более года, шансов проснуться у него практически нет.Что такое кома и каковы её симптомыС древнегреческого слово «кома» переводится как «глубокий сон». Внешне это длительное бессознательное состояние действительно похоже на сон. Однако есть и существенные отличия.Вот основные симптомы комы :Закрытые глаза.Невозможность пробуждения — человек не реагирует, если его тормошить, звать по имени.Зрачки не реагируют на свет. Это признак угнетения рефлексов ствола головного мозга.Отсутствует реакция на боль.Конечности неподвижны. Присутствуют только рефлекторные движения.Человек дышит, но едва заметно, нерегулярно, с длительными паузами между выдохом и вдохом.Когда надо срочно звонить в скоруюВсегда! Кома относится к смертельно опасным неотложным состояниям: человек в любой момент может умереть.Если вы наблюдаете у кого?то указанные выше симптомы, немедленно набирайте номер экстренной медицинской службы — в Украине, Беларуси, РФ, Казахстане это 103 или 112. В европейских странах действует единый номер 112.Из?за чего можно впасть в комуОсновная причина комы — серьёзные повреждения головного мозга, которые критически влияют на его работоспособность. Они, в свою очередь, могут быть вызваны различными причинами. Вот наиболее распространённые.1. Черепно?мозговые травмыНеудачное падение (например, при катании на велосипеде или горных лыжах), ДТП, удар по голове — любая из подобных ситуаций способна привести к коме.Дело в том, что при травме возникают кровотечение или отёк. Лишняя жидкость в жёсткой черепной коробке увеличивает давление на ствол мозга. В результате могут пострадать отделы, ответственные за сознание.2. ИнсультОстрое нарушение кровообращения мозга (инсульт) вместе с черепно?мозговыми травмами — причина более чем 50% случаев комы.Инсульт может быть вызван закупоркой артерий или разрывом кровеносного сосуда, в результате чего часть мозга не получает кислорода и питательных веществ и, как следствие, начинает отмирать.3. ДиабетПри диабете повышается риск скачков уровня сахара в крови. Слишком высокий (гипергликемия) или, наоборот, низкий (гипогликемия) уровень глюкозы может привести к так называемой диабетической коме.4. Острый недостаток кислородаЭтот фактор тоже вызывает отёк мозга, а также последующую гибель его клеток. Поэтому в кому можно впасть после утопления (даже если тонущего вытащили из воды и провели сердечно?лёгочную реанимацию) или сердечного приступа (даже если сердцебиение и кровоснабжение мозга удалось восстановить).5. ИнфекцииТакие инфекции, как энцефалит и менингит, способны вызвать отёк головного, спинного мозга или окружающих их тканей. В тяжёлых случаях это тоже приводит к коме.6. ОтравленияЕсли организм не может либо не успевает утилизировать оказавшиеся в нём токсины, это приводит к отравлению мозга и гибели нейронов, последствием чего также иногда становится кома.Такими токсинами могут быть угарный газ или свинец, попавшие в тело извне, а также алкоголь и наркотики, употреблённые в большом количестве. К отравлению мозга приводят и некоторые заболевания. Например, при болезнях печени в теле может накапливаться токсичный аммиак, при астме — углекислый газ, при почечной недостаточности — мочевина.7. СудорогиОдин судорожный припадок редко становится причиной комы. Но регулярные припадки — так называемый эпилептический статус — могут привести к критическим повреждениям мозга и «глубокому сну».8. ОпухолиРечь о тех новообразованиях, которые развиваются в мозге или его стволе.Как долго лежат в комеЭто зависит от того, насколько тяжёлыми оказались повреждения мозга. Некоторые случаи комы обратимы. Например, диабетический вариант — чтобы привести человека в чувство, достаточно как можно быстрее нормализовать уровень сахара в крови.В целом кома редко длится дольше нескольких недель. Люди, которые пребывают без сознания более продолжительный период, чаще всего переходят в стойкое вегетативное состояние. Это означает, что организм жив и чувствует себя неплохо (о летальном исходе речи уже не идёт), но вот высшей психической деятельности нет — человек продолжает оставаться без сознания.Люди, которые находятся в стойком вегетативном состоянии дольше года, практически теряют шансы на пробуждение.Как помочь человеку в комеЕсть лишь один вариант: как можно быстрее вызвать экстренную медицинскую помощь. Дальнейшее лечение определяют врачи. Оно будет зависеть от причин комы.Например, при инфекции вводят антибиотики. При отёках или опухоли — удаляют давящие на мозг объекты хирургическим путём. При судорогах — назначают лекарства, которые уменьшают судорожную активность.Иногда такая терапия помогает быстро и человек приходит в сознание в течение нескольких часов или дней. А затем со временем полностью восстанавливается.Но гарантий нет. Пострадавший может не выйти из комы и после приёма лекарств или операции. В этом случае остаётся только ждать, а лечение заключается в том, чтобы сохранять организму жизнь.