Мелазма: симптомы, лечение, профилактика

Распространенная у женщин меланодермия - это пигментное заболевание, которое совершенно доброкачественное и трудно поддается лечению из-за его типично хронического характера. При правильном лечении пациенты увидят резкое улучшение и, в некоторых случаях, полное разрешение своего состояния.Вы заметили обесцвеченную кожу на лице? Вы не одиноки. Мелазма является удивительно распространенной проблемой пигментации, от которой страдают приблизительно 6 миллионов женщин в Соединенных Штатах.Что такое меланодермияМелазма - это пигментная болезнь, характеризующаяся темными плоскими участками кожи, которые обычно появляются на лице. Пациенты часто жалуются на коричневые или серые пятна на лбу, щеках, носовой перемычке и области над верхней губой, которые усугубляются воздействием солнца, беременностью и приемом оральных контрацептивов.Хотя все типы кожи подвержены меланодермии, люди с более темной кожей, обозначенные по шкале Фитцпатрика (числовая система оценки цвета кожи человека), подвергаются более высокому риску.Признаки и симптомыПервыми признаками меланодермии являются серые или коричневые пятна на коже, распределенные в виде «маски», вдоль лба, носового моста, щек, верхней губы и подбородка. Хотя подавляющее большинство страдающих - женщины, картина одинакова для всех.Хотя эти обесцвеченные участки не являются ни зудящими, ни приподнятыми, ни болезненными, они непривлекательны, и поэтому пациенты часто ищут варианты, как избавиться от них.Если вы обнаруживаете более темные участки кожи на лице, которые постоянно становятся чувствительными, шелушащимися, болезненными или зудящими, обязательно проконсультируйтесь с врачом и сообщите ему обо всех ваших симптомах, поскольку существуют другие, потенциально более серьезные состояния, которые также вызывают изменение пигмента.Группа рискаТе, у кого есть существует развития мелазмы, могут иметь все или один из следующих факторов:• Генетическая предрасположенность.• Гормональные изменения.• Беременность.• Инициирование / замена оральных контрацептивов с лекарственным покрытием (внутриматочные препараты с лекарственными средствами).• Начало / замена гормонозаместительной терапии.• Плохое соблюдение применения солнцезащитного крема, недостаточный SPF (