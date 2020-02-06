Мелазма: симптомы, лечение, профилактика

Распространенная у женщин меланодермия - это пигментное заболевание, которое совершенно доброкачественное и трудно поддается лечению из-за его типично хронического характера. При правильном лечении пациенты увидят резкое улучшение и, в некоторых случаях, полное разрешение своего состояния.

Вы заметили обесцвеченную кожу на лице? Вы не одиноки. Мелазма является удивительно распространенной проблемой пигментации, от которой страдают приблизительно 6 миллионов женщин в Соединенных Штатах.

Что такое меланодермия

Мелазма - это пигментная болезнь, характеризующаяся темными плоскими участками кожи, которые обычно появляются на лице. Пациенты часто жалуются на коричневые или серые пятна на лбу, щеках, носовой перемычке и области над верхней губой, которые усугубляются воздействием солнца, беременностью и приемом оральных контрацептивов.

Хотя все типы кожи подвержены меланодермии, люди с более темной кожей, обозначенные по шкале Фитцпатрика (числовая система оценки цвета кожи человека), подвергаются более высокому риску.

Признаки и симптомы

Первыми признаками меланодермии являются серые или коричневые пятна на коже, распределенные в виде «маски», вдоль лба, носового моста, щек, верхней губы и подбородка. Хотя подавляющее большинство страдающих - женщины, картина одинакова для всех.

Хотя эти обесцвеченные участки не являются ни зудящими, ни приподнятыми, ни болезненными, они непривлекательны, и поэтому пациенты часто ищут варианты, как избавиться от них.

Если вы обнаруживаете более темные участки кожи на лице, которые постоянно становятся чувствительными, шелушащимися, болезненными или зудящими, обязательно проконсультируйтесь с врачом и сообщите ему обо всех ваших симптомах, поскольку существуют другие, потенциально более серьезные состояния, которые также вызывают изменение пигмента.

Группа риска

Те, у кого есть существует развития мелазмы, могут иметь все или один из следующих факторов:

• Генетическая предрасположенность.

• Гормональные изменения.

• Беременность.

• Инициирование / замена оральных контрацептивов с лекарственным покрытием (внутриматочные препараты с лекарственными средствами).

• Начало / замена гормонозаместительной терапии.

• Плохое соблюдение применения солнцезащитного крема, недостаточный SPF (
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