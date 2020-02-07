Врачи рассказали, как определить наличие тромба

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Тромбозы могут протекать бессимптомно, предупреждают врачи. Как же определить наличие тромба?Тромбы являются сгустками крови, формирующимися в сосудах при повреждении стенок. При подозрении на венозный тромбоз нужно обязательно обращаться к врачу, рассказал изданию «Аргументы и факты» руководитель Московского городского флебологического центра ГКБ № 1 им. Пирогова Сергей Чубченко. Если крупный тромб проникнет с кровотоком в легкое и закупорит легочную артерию, человек может быстро погибнуть.Эксперт сообщил, как определить наличие тромба.«Появление тромба в венах - это острое состояние. Проявляться оно может разнообразно, от отека конечности и распирающих болей до полного отсутствия каких бы то ни было жалоб», - заметил Чубченко.Врач-флеболог, хирург Федор Шпаченко, также отметил способность тромбозов протекать бессимптомно. По его словам, жалобы пациентов варьируются в зависимости от места образования тромба, длительности процесса.«Основным симптомом тромбоза глубоких вен является боль в ноге, а именно - в области икроножной мышцы. При образовании тромба в глубоких венах нижних конечностей кожа может приобретать красноватый или голубой оттенок», - пояснил специалист.Врач добавил, что тромбозу всегда предшествуют определенные нарушения. Он выделил варикозное расширение вен на ногах. Если оно имеется в наличии, отекают и болят ноги, это увеличивает вероятность тромбоза.«Если варикоз есть, следует обращать внимание на уплотнения, в венах. Уплотнения могут свидетельствовать, что в венах уже образовались тромбы», - поделился Шпаченко.