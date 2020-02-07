Названы 3 лучших типа продуктов при гипотиреозе

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Некоторые типы продуктов могут улучшить состояние организма при гипотиреозе или недостаточной активности щитовидной железы. Специалисты назвали лучшие – жирная рыба, зелень, цельнозерновые, орехи.Гипотиреоз возникает, когда тело не вырабатывает достаточного количества гормонов щитовидной железы, которые контролируют рост, восстановление клеток, обмен веществ. На гипотиреоз, который особенно часто встречается у женщин, указывает ряд симптомов: выпадение волос, усталость, увеличение веса, запор, эмоциональная подавленность.Названные учеными типы продуктов эффективно борются с данными отклонениями.«Определенные типы продуктов действительно могут помочь улучшить состояние при гипотиреозе. В дополнение к лекарствам, сбалансированное питание нормализует функцию щитовидной железы, улучшает контроль веса. Включайте эти продукты в рацион, будь то обед или ужин, для оптимального здоровья щитовидной железы», - рекомендуют они.Листовая зелень. Шпинат и салат являются отличными источниками магния. Дефицит этого минерала может быть серьезной проблемой для людей с нарушениями щитовидной железы. Признаки его нехватки - мышечные спазмы, усталость, изменения сердцебиения.Рыба и орехи. Семга, форель, тунец, сардины, богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают риск сердечных заболеваний. Гипотиреоз, если его не лечить, способствует болезням сердца. Морепродукты богаты омега-3 жирными кислотами, повышающими иммунитет, селеном и йодом, которые необходимы для здоровой щитовидной железы.Орехи - еще один источник селена.Цельные зерна. Исследования показали: этот тип продуктов содержит большое количество клетчатки и других необходимых питательных веществ, снижающих риск сердечных заболеваний, ассоциированных с гипотиреозом. Волокно также помогает решить проблему запора - симптома этой патологии.«Продукты с высоким содержанием клетчатки могут влиять на синтетические гормоны щитовидной железы. Поэтому препараты щитовидной железы нужно принимать за несколько часов до или после употребления таких продуктов», - цитирует медиков журнал Times Now.