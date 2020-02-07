Генетики поняли, почему некоторые люди защищены от слабоумия
Гены были связаны с активностью тирозинфосфатаз - ферментов, удаляющих молекулы фосфатов, присоединившихся к частям других белковых цепочек. Эти вещества особенно часто встречаются в клетках мозга и играют важную роль в их жизнедеятельности. Так, повышенная активность тирозинфосфатаз блокировала работу цепочки генов PI3K/Akt/GSK-3B, отвечающей за выживание клеток в стрессовой ситуации и их очистку от "белкового мусора". Если активность снизить, возможно восстановить работу цепочки и уменьшить риск болезни Альцгеймера.
Напомним: заболевание вызвано накоплением внутри клеток мозга бета-амилоидного белка. Это обрывки белка APP (предшественника бета-амилоида). Иногда переработка старых молекул АРР нарушается, что провоцирует скопление "обрезков" данного белка в клетках и формирование токсичных клубков. Итог - гибель нейронов.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
http://www.meddaily.ru - Добавил gorizont в категорию Неврология
Добавить комментарий