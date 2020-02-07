Неприятный запах изо рта: причины и способы борьбы

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эта проблема отравляет жизнь не только ее «владельцу», но всем окружающим.В 90% случаев неприятного запаха виновата ротовая полость, остальные 10 приходятся на желудок, пишет Focus.Доктор медицинских наук, дерматолог Йаэль Адлер рассказала, как бороться с распространенной проблемой. В первую очередь нужно уделить внимание гигиене полости рта.Зубы необходимо чистить не менее 2 раз в день. На каждую челюсть отводим по 2-3 минуты.После любого приема пищи используем зубную нить. Она проникнет в труднодоступные места и очистит их от кусочков пищи.Кроме зубов следует чистить язык, ведь он тоже может быть причиной неприятного запаха. Приобретайте специальные щетки, на тыльной стороне которых есть силиконовые ворсинки для удаления налета.Во избежание проблем с зубами и деснами, посещайте стоматолога не реже двух раз в год. Кариес – главная причина плохого дыхания.Галитоз – верный спутник при хроническом тонзиллите. В миндалинах начинают скапливаться гнойные пробки, которые и источают неприятный запах. Некоторые пытаются выдавливать их самостоятельно, но во избежание повреждений миндалин лучше обратиться за помощью к лору.В качестве дезинфицирующего средства для полости рта специалист советует использовать любое масло холодного отжима: подсолнечное, кунжутное, кокосовое. Возьмите столовую ложку масла и полощите рот 10 минут. Затем выплюньте и почистите зубы пастой. Процедуру лучше проводить по утрам.Йаэль Адлер подчеркнула: на запах изо рта может влиять питание. Стоит отдавать предпочтение растительной пище, богатой клетчаткой. Грубые волокна «стирают» запахи и обеспечивают более здоровое дыхание. Доктор советует пить как можно больше воды, поскольку сухость во рту – еще один виновник запаха.Чтобы узнать, откуда он исходит – изо рта или из желудка, нужно подышать носом. Если дыхание такое же зловонное, значит проблема намного глубже ротовой полости.