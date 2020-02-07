Гормональный сбой вызвал рост волос во рту пациентки

Live Science рассказывает о необычном медицинском случае. У женщины в ротовой полости обнаружили волоски, растущие из десен и напоминающие ресницы. Известно, что у пациентки диагностирован синдром поликистозных яичников, вызывающий дисбаланс в половых гормонах. И именно он может спровоцировать избыточный рост волос на теле и лице.

Стоматологам пришлось удалить волосы из ротовой полости. Также пациентка была переведена на гормональную терапию для регулирования гормонального фона. Через несколько месяцев эффект был достигнут - волосы в ротовой полости пропали. Однако через некоторое время проблема вновь дала о себе знать. Также врачи зафиксировали аномальный рост волос на шее и лице.

Вне зависимости от приема или отказа от гормональных средств волосы продолжали расти. И через год врачам снова пришлось удалять волосы из ротовой полости. По словам врачей, это первый случай роста волос в ротовой полости, связанный с синдромом поликистозных яичников.
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