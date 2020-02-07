Гормональный сбой вызвал рост волос во рту пациентки
Стоматологам пришлось удалить волосы из ротовой полости. Также пациентка была переведена на гормональную терапию для регулирования гормонального фона. Через несколько месяцев эффект был достигнут - волосы в ротовой полости пропали. Однако через некоторое время проблема вновь дала о себе знать. Также врачи зафиксировали аномальный рост волос на шее и лице.
Вне зависимости от приема или отказа от гормональных средств волосы продолжали расти. И через год врачам снова пришлось удалять волосы из ротовой полости. По словам врачей, это первый случай роста волос в ротовой полости, связанный с синдромом поликистозных яичников.
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