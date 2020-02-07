Врачи объяснили, в чем польза сала

Об этом сообщают британские ученые.

Специалисты пришли к заключению, что во время готовки на масле происходит выделение веществ, чье воздействие на организм повышает риск, болезней сердца, угнетения мозговых функций и развития рака.

Ученые утверждают, что в еде, приготовленной на подсолнечном или оливковом масле, содержится в 200 раз больше токсичных веществ, опасных для здоровья. При этом исследователи заявляют, что при жарке сала не образуются вещества, вызывающие рак.
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