Врачи объяснили, в чем польза сала

Об этом сообщают британские ученые.Специалисты пришли к заключению, что во время готовки на масле происходит выделение веществ, чье воздействие на организм повышает риск, болезней сердца, угнетения мозговых функций и развития рака.Ученые утверждают, что в еде, приготовленной на подсолнечном или оливковом масле, содержится в 200 раз больше токсичных веществ, опасных для здоровья. При этом исследователи заявляют, что при жарке сала не образуются вещества, вызывающие рак.