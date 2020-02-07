Вызывают бессонницу. Какие продукты опасно есть вечером?

Определенные продукты, - если их есть вечером,- могут быть опасны тем, что вызывают бессонницу, оказывая на организм ненужное тонизирующее действие.Многие уверенно скажут, что продуктом, вызывающим бессонницу, является кофеин. Он входит в «большую тройку», способную вызывать проблемы с ночным сном, - кофеин, сахар, алкоголь. Продукты и напитки, в которых они содержатся, могут легко лишить сна, если они употребляются вечером. Поэтому, например, в вечернее время лучше отказаться от шоколада или чашки традиционного чая (исключение – травяные), в которых присутствует кофеин.Медики напоминают, что многие продукты сегодня содержат скрытый сахар. Его бывает много в соусах, обезжиренных молочных продуктах, пище готового производства. Вечером их тоже лучше не есть – это опасно из-за вероятного развития бессонницы, трудностей с засыпанием.Существуют и другие продукты, употребление которых вечером опасно по той же причине. Далеко не всегда они производят впечатление разрушителей сна.Острая еда. Проводившееся в Австралии исследование показало: острые, пряные продукты способствуют нарушению фазы глубокого сна, что очень опасно – она важна для ночного восстановления головного мозга, его очищения от веществ, провоцирующих нейродегенеративные болезни. Также острая еда способна вызывать изжогу, кислотный рефлюкс, усугубляющие проблему бессонницы.Грейпфруты. Съеденные вечером, также способствуют появлению изжоги.Баклажаны. Продукт отличается повышенным количеством аминокислоты тирамин, что может увеличить содержание в крови норэпинефрина – нейромедиатора с эффектом стимулятора. Баклажаны вечером есть не следует, они повышают тонус вместо расслабления.Огурцы. Их потребление активизирует выработку мочи подобно питью воды перед сном и провоцирует бессонницу из-за ночных походов в туалет. Также в этом плане опасны другие овощи с высоким содержанием воды.Тяжелая еда. Плотные животные белки и жиры нежелательны вечером. Они требуют усиленного длительного переваривания, что напрягает организм, нуждающийся вечером в релаксе. Особенно опасно вечером есть бекон, вяленое, копченое, обработанное мясо.