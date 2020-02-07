Медики доказали еще одно полезное свойство аспирина

Результаты последних исследований.Американские исследователи Университета Южной Каролины установили, что ежедневный прием небольших доз аспирина может продлить жизнь, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ученые оценили долговременный эффект от приема ацетилсалициловой кислоты, проанализировав несколько масштабных исследований, проведенных в США.За основу была взята рекомендация принимать аспирин мужчинам после 45 лет и женщинам после 55 лет в случае, если польза от него не превышает вред от кишечных кровотечений.Выяснилось, что следование рекомендациям позволит предотвратить 11 случаев сердечных заболеваний и 4 случая рака на каждую тысячу человек от 51 до 79 лет. Средняя продолжительность жизни увеличится на 0,3 года.