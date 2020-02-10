Названы полезные свойства лаврового листа

Лавровое масло — это отличный продукт, который стоит всегда держать под рукой.Лавровое масло обладает антисептическими и обезболивающими свойствами, а также это мощный природный антибиотик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.Эксперты рассказали о том, как приготовить такое масло самостоятельно. У вас в доме всегда будет недорогое многофункциональное средство, история которого насчитывает тысячелетия.Древние греки и римляне считали лавр даром богов и растением победителей, которым они могут распоряжаться по праву.5 полезных свойств лаврового маслаЛавр помогает нам расслабиться, снимает стресс и освобождает разум и тело от напряжения.Также лавровый лист улучшает вкус готовых блюд.Добавляйте его в мясные блюда, супы, рагу и соусы.Способствует расслаблению мышцЛавровое масло сужает кровеносные сосуды, сокращает и расслабляет мышцы с помощью нервных импульсов, а также улучшает кровообращение.Лавровое масло очень полезно при мигрени.Если вы страдаете от боли в шее или плечах, попробуйте сделать расслабляющий массаж с этим маслом.Понижает температуруЕсли вы страдаете от гриппа или простуды, обязательно делайте паровые ванночки или горячие компрессы с лавровым маслом.Лавровое масло борется с инфекционными возбудителями, которые вызывают простуду.Кроме того, оно регулирует температуру тела и способствует потоотделению.Отличный антибиотикЛавровое масло обладает ярко выраженными свойствами антибиотика. Оно блокирует размножение болезнетворных микробов, бактерий и грибков.Лавровым маслом можно дезинфицировать маленькие раны, порезы, ожоги и ссадины.Оно не дает побочных эффектов, и его полезно иметь дома всем, у кого есть маленькие дети, которые постоянно ходят в ссадинах и синяках.Лавровое масло полезно для кожиЭто масло богато витаминами, минералами и антиоксидантами, оно также заботится о здоровье нашей кожи.Не забывайте о всех его противовоспалительных и противомикробных свойствах, которые сохраняют кожу чистой и свободной от токсинов и предотвращают преждевременное старение и повреждение эпидермиса.Способствует росту волосЛавровое масло — это отличное натуральное средство против перхоти, которое стимулирует кровообращение кожи головы и улучшает здоровье волос, стимулируя их рост.Его также издревле использовали для уничтожения вшей.Как приготовить лавровое масло самостоятельно?Вам понадобится: 1, 5 столовые ложки лаврового листа (15 г), 1 чашка миндального масла (200 г).Кухонные принадлежности: 1 стеклянная банка емкостью в 200 мл.Способ приготовления:Приготовить лавровое масло дома проще простого.Просто запаситесь терпением. Когда вы его приготовите, вам нужно будет подождать 40 дней, пока оно созреет.Тщательно вымойте и простерилизуйте стеклянную банку.Убедитесь, что лавровые листья чистые, на них нет никакой пыли или мусора.Положите листья в банку и залейте их миндальным маслом.Закройте герметичной крышкой и оставьте настаиваться на 40 дней.