Гимнастика для здоровья печени

Печень – самый крупный (масса достигает в среднем около 1,5 кг) и совершенно незаменимый орган пищеварения, хотя он выполняет и массу других функций. Она расположена в верхней части брюшной полости в правом и частично левом подреберье. Печень обладает удивительными восстановительными способностями: она может восполнить потери при удалении более половины органа. Правда, только в том случае, когда она здорова. За одну минуту через печень протекает более 1,5 литров крови, а в её сосудах может находиться до 20% объёма всей крови человека.Печень нейтрализует токсичные соединения, поступающие с пищей либо образующиеся в кишечнике. Печень участвует в жировом, белковом и углеводном обмене веществ. В частности, в ней синтезируются многие жизненно важные белки крови. К тому же она участвует в разрушении эритроцитов (красных клеток крови). В ней накапливаются многие витамины (А, D, K, C, PP), питательные вещества (гликоген), микроэлементы (железо, кобальт, марганец, молибден, марганец). Печень участвует в развитии клеток иммунной системы и иммунных реакциях. Так что здоровье печени – это сохранение в «исправности» главного фильтра организма и его главной биохимической лаборатории, в которой каждую секунду происходит колоссальное количество реакций.Важно знать, что печень наиболее активна в период с 1 до 3 часов ночи. Пока мы спим, она восстанавливается, нейтрализует и выводит из организма накопившиеся за день вредные вещества. Если по какой-то причине печень с этой задачей не справится, утром вы будете чувствовать себя разбитым.Улучшить здоровье главного фильтра организма поможет и специальная гимнастика. Гимнастику для печени нужно выполнять ежедневно, этим вы поможете ей лучше справляться со своими обязанностями.Комплекс упражненийКаждое упражнение повторяйте по 4 – 5 раз.Исходное положение – лёжа на спине (если удобно, то можно и в кровати)- Руки вдоль туловища, ноги подняты. Крутим педали воображаемого велосипеда. Упражнение выполнять 0,5-1 мин.- Лёжа на левом боку, одновременно поднимите правую ногу и правую руку, задержитесь на 2 секунды и примите исходное положение.- Лягте на живот, немного выгните спину и 30 секунд «поплавайте» брассом.- Встаньте на четвереньки, затем сядьте на пятки, побудьте в таком положении 1-2 минуты.Исходное положение – сидя- Руки разведите в стороны, ладони поверните вверх. Сделайте глубокий вдох, одновременно поднимая руки над головой, переплетите пальцы, выверните кисти вверх ладонями, задержитесь в этом положении на 10 секунд. Отпустите пальцы, руки свободно опустите. Медленно выдыхайте, одновременно наклоняясь влево, раскройте широко глаза и произнесите звук «ш». Представьте, что печень и желчный пузырь очищаются и наполняются здоровьем. После выдоха примите исходное положение, сделайте несколько вдохов и выдохов.Исходное положение – стоя, ноги на ширине плеч- Поднимите правую руку вверх, потянитесь, опустите.- Поставьте руки на пояс и наклонитесь вперёд и вправо, старайтесь достать лбом правое колено. Примите исходное положение.- Положите руки на пояс, сделайте пружинящее приседание и вернитесь в исходное положение.- Вдох – втяните живот, выдох – выпятите живот.