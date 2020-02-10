Лучшие продукты, которые стоит есть перед тренировкой

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Правильное питание жизненно важно для общего состояния здоровья, а еда перед тренировкой может помочь организму достичь пика активности, быстрее восстановиться. Это позволит минимизировать повреждение мышц, если вы работаете с весом. Лучший ответ на вопрос, что есть перед тренировкой, зависит от индивидуальных целей.УглеводыПищу, богатую углеводами, рекомендуется есть людям, которые сосредоточены на наращивании силы, мышечной массы, или хотят, чтобы занятия были короткими и интенсивными.Лучшие продукты, в качестве источника углеводов: овсянка, тост из цельного зерна, бурый рис, банан.БелкиБыло обнаружено,что потребление белка, как отдельно, так и в сочетании с углеводами, обеспечивает лучший анаболический ответ, приводящий к росту мышц и улучшению восстановления.Регулярное употребление белка перед тренировкой может привести к увеличению мышечной массы и силовых показателей. Исследования показывают, что белковые продукты помогает организму продолжать сжигать жир в течение 24 часов после тренировки.Лучшие продукты, богатые белком: рыба, брокколи, бобовые, нежирный творог, йогурт, белое мясо птицы.ЖирыЖир используется организмом для подпитки, когда важна длительность тренировок с интенсивностью от умеренной до низкой. Думайте об этом как о медленно горящем источнике энергии.Полезные для здоровья жиры содержатся в орехах, авокадо и яйцах.Независимо от того, что вы едите перед тренировкой, помните о достаточном употреблении воды до, во время и после тренировки.