Что необходимо коже для молодости

Разнообразие косметических средств по уходу за кожей, представленных на полках магазинов, впечатляет. На самом деле, коже нужно не так много, как мы думаем.1. Вода – источник жизни и, конечно же, красоты. Вода очищает весь организм, вымывая из него токсины, обеспечивая усвоение питательных средств и нормализуя пищеварение.Запас воды нужно постоянно пополнять для того, чтобы предотвратить преждевременное увядание кожи, появление прыщей и морщин.2. Защита от солнца – она нужна не только жарким летом, но и в любое время года, даже морозной зимой. Однако мало кто следует этому правилу. Солнцезащитный крем нужно использовать круглый год, иначе со временем кожа будет терять эластичность и упругость.3. Антиоксиданты – особо ценные вещества, которые необходимы человеку для защиты от старения и развития онкозаболеваний. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, которые наносят здоровым клеткам вред. Кожа наиболее подвержена их атаке – свободные радикалы поражают коллаген – белок, обеспечивающий упругость и молодость кожи. Антиоксидантами богаты фрукты, цельнозерновые продукты, овощи и орехи.